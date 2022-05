Kein Witz: Die Dead by Daylingt Dating Sim kommt diesen Sommer

Ein wenig Nervenkitzel beim Dating schadet nicht? Dann seid ihr bei Hooked on You genau richtig. Die Dating-Sim erlaubt es euch, einige der berühmten Killer aus Dead by Daylight am Strand zu verführen - Für euch legen die Schlächter sicher auch mal das Beil beiseite.

Die Schlächter eurer Herzen

Während eines Livestreams zum sechsten Jahrestag von Dead by Daylight wurde die Dating-Simulation angekündigt. Lange müsst ihr auf diesen romantischen Traum nicht warten, denn die interaktive Visual-Novel soll bereits im Sommer für Steam erscheinen.

In diesem Spiel könnt ihr vier der kultigen Killer näher kennenlernen, mit ihnen flirten und auf schicke Dates gehen - Killer haben eben auch ganz menschliche Bedürfnisse. Eure Liebeskandidaten sind The Huntress, The Spirit, The Trapper und The Wraith.

Diese Charaktere lernt ihr in Hooked on You von einer ganz neuen Seite kennen - und das nicht nur wegen des sexy Anime-Stils, der das Spiel wie eine witzige Parodie erscheinen lässt.

Wir lassen den Head of Partnerships, Mathieu Côté, das Ganze mal erklären: "Ihr wolltet es? Ihr bekommt es! Hooked on You: A Dead by Daylight Dating Sim mischt Horror, Humor und Romantik, um einen neuen Weg für Fans zu schaffen, mit ihren Lieblingskillern zu interagieren und eine emotionale Bindung aufzubauen."

Weitere Meldungen zu Dead by Daylight:

Eine besondere Erfahrung für alle Fans

"Unser Ziel ist es, den Fans mit unserer ersten Visual Novel eine völlig einzigartige und überraschende neue Art zu bieten, die Welt von Dead by Daylight zu erleben."

Für dieses unerwartete Projekt hat Behaviour mit Psyop zusammengearbeitet, die bereits bei einigen Visual Novels ihre Finger im Spiel hatten.

Hooked on You lässt eure Fantasien mit den gut gebauten Killern von Dead by Daylight wahr werden. Am Strand seht ihr die Damen und Kerle in knappen Outfits, von denen der erste Trailer schon mal einige zeigt.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Ein bisher unbeschriebenes Blatt ist die Spielfigur, mit der ihr die Killer weichklopft. Klar ist nur, dass ihr ein paar wichtige Entscheidungen zu treffen habt. Auch weitere Killer oder Überlebende können einen Gastauftritt in Hooked on You haben.

Zusätzlich zu dieser außergewöhnlichen Dead-by-Daylight-Erfahrung wird derzeit fleißig an einem Brettspiel gearbeitet.