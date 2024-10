Keine Retro-Collection für Tekken: Produzent Katsuhiro Harada äußert sich kritisch

Der Fighting-Klassiker Tekken von Bandai Namco Entertainment ist noch immer bei seinen Fans sehr beliebt. Der Produzent der Reihe, Katsuhiro Harada, äußerte sich in einem Interview mit TheGamer allerdings kritisch zu einer Retro-Collection. Das Interview wurde zusammen mit Game Designer Michael Murray geführt, der sich auch zur Zukunft einer Retro-Collection äußerte, mit interessanten Ansätzen.

Alterung von 3D-Grafik stellt Herausforderung dar

Katsuhiro Harada hält eine Retro-Collection der Reihe für unwahrscheinlich. Die Polygon-basierten 3D-Spielfiguren seien schlechter gealtert als die Sprite-basierten 2D-Figuren anderer Fighting-Games und somit weniger attraktiv für Spieler der Reihe. Im Interview stellte Harada fest: "Von Anfang an waren es polygonale Charaktermodelle, die damals die grafischen Grenzen ausreizten. Wenn man sie jedoch später wieder ansieht, wirken sie nicht annähernd so beeindruckend wie früher."

Er selbst ist der Meinung, dass Spieler, die auf Polygon-basierte Spielfiguren stehen, eher zu neueren Spielen der Reihe greifen würden. Spieler, die 2D-Kampfspiele spielen, würden diese nicht wegen ihrer grafischen Aspekte, sondern mehr wegen ihres Gameplays spielen, wie zum Beispiel bei den Retro-Collections von Capcom.

Einzigartige Gameplay-Modi könnten eine Möglichkeit sein

Michael Murray stimmte Harada zu. Er sagte im Interview: "Ich kann mir nicht vorstellen, Tekken 3 hervorzukramen und über einen längeren Zeitraum mit Freunden zu spielen. Also ja, wir spüren da einen Unterschied zwischen 3D- und 2D-Kampfspielen in dieser Hinsicht." Eine Retro-Collection mit einfachen 3D-Kampfspielen sieht Murray kritisch, und er sagt selbst, dass solch ein Spiel ihn nicht langfristig fesseln würde.

Jedoch zeigte Murray ein Interesse an weniger traditionellen Tekken-Titeln, wie Tekken Tag Tournament 2 oder den Modi Tekken Force oder Devil Within. Diese Spiele hatten ein einzigartiges Gameplay und könnten so Fans noch einmal begeistern.

Retro-Fighting-Collections gibt es bereits von Entwicklerstudios wie Capcom, die ihre 2D-Fighting-Games mit Retro-Collections wie der Marvel vs Capcom Fighting Collection wieder zum Leben erweckt und großes Lob auch von Kritikern erhalten haben. Jedoch sieht es für eine Retro-Collection von Tekken schlecht aus. Würdet ihr euch so eine Retro-Collection von Tekken wünschen?