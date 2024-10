Keychron Q5 Max Mechanische Tastatur im Test - Das perfekte Werkzeug, um euch gegen Einbrecher zu wehren

Sehr stabil und robust verbaute Tastatur, die ein ordentliches Gewicht auf die Waage bringt. Nicht günstiger, aber mit einer sehr guten Performance.

Wenn ihr nach einem effektiven Werkzeug sucht, mit dem ihr euch gegen Einbrecher zur Wehr setzen könnt, solltet ihr euch die Tastatur Q5 Max von Keychron mal näher anschauen. Glaubt mir, die bekommt man ungern gegen den Kopf gehämmert. Die gute Nachricht ist, dass sie sich nicht nur dafür eignet, sondern auch mit einer sehr guten Performance überzeugt. Was allerdings auch seinen Preis hat. 213 Euro, um genau zu sein. Lohnt sich die Investition?

Keychron Q5 Max Hersteller: Keychron

Preis: ca. 213 Euro

Box & Zubehör: Für den genannten Preis erhaltet ihr auf jeden Fall einiges an Inhalt und Zubehör. Das sind einerseits die ganzen Sachen, die in und auf der komplett anpassbaren Tastatur stecken. Mit dabei sind andererseits noch ein USB-Kabel (USB-C zu USB-C), ein USB-Adapter (USB-C zu USB-A) sowie ein Verlängerungsadapter für den USB-Adapter. Dann gibt es das 2,4-GHz-Wireless-Dongle selbst, einen Schraubenzieher, einen Inbusschlüssel sowie ein Werkzeug, um Switches und Tasten zu entfernen. Volles Programm also. Außerdem waren auch noch vier zusätzliche Keycaps dabei, damit ihr zwischen Mac- und Windows-Layout wechseln könnt.

Design und Verarbeitung: Im Kern bekommt ihr hier eine mechanische Tastatur im Format 96 %, somit ist sie einen Tick kleiner als die üblichen Tastaturen in Normalgröße. Heißt in dem Fall konkret, dass der Abstand zwischen den normalen Tasten, den Sondertasten und dem Ziffernblock etwas geringer ausfällt. Dabei bietet die Q5 Max insgesamt drei Möglichkeiten zur Verbindung. Ein kabelloser Betrieb ist via Bluetooth oder über das mitgelieferte 2,4-GHz-Dongle möglich. Außerdem könnt ihr die Tastatur per USB mit einem Rechner, Laptop oder was auch immer verbinden und nutzen. Dank Bluetooth 5.1 lässt sich die Tastatur übrigens mit drei Geräten verbinden.

Schon bei der Annahme des Pakets war ich überrascht vom Gewicht, was sich nach dem Auspacken nicht änderte. Das liegt daran, dass die Q5 Max über ein sehr stabiles und robustes Metallgehäuse verfügt und stolze 2,1 Kilogramm auf die Waage bringt. Da bewegt sich beim Spielen und Arbeiten definitiv nichts, außer ihr wollt es wirklich.

Auffällig ist, dass die Q5 für eine mechanische Tastatur relativ leise ist. Ich mag das Klacken, aber es ist nicht so laut klackend, wie man das von anderen mechanischen Tastaturen kennt. Dabei hilft das Doppeldichtungsdesign von Keychron, bei dem man Silikonpolster zwischen Ober- und Untergehäuse angebracht hat, um den entstehenden Lärm des Aufeinandertreffens zu reduzieren. Ist am Ende sicherlich Geschmackssache, aber das kann man ja individuell anpassen.

Zum Einsatz kommen hier außerdem Double-Shot-PBT-Tastenkappen, obendrein ist die Tastatur Hot-Swap-fähig. Ihr könnt im laufenden Betrieb jeden Switch der Q5 Max "mit fast allen 3- und 5-poligen mechanischen Schaltern im MX-Stil" austauschen, Löten ist hier nicht erforderlich. Keychron setzt in dieser Variante auf Gateron-Jupiter-Switches mit einem dreipoligen Design und einer Lebensdauer von bis zu 80 Millionen Tastenanschlägen. Des Weiteren kommt ein LED-Diffusor-Design zum EInsatz, das für eine hohe RGB-Hintergrundbeleuchtungsdurchlässigkeit und einen weicheren Hintergrundbeleuchtungseffekt sorgen soll.

Das Gehäuse der Tastatur ist nicht nur wuchtig und schwer, sondern auch hoch. Leider habt ihr dabei keinerlei Möglichkeit, den Winkel zu verstellen. Bei mir war es nicht erforderlich, aber gegebenenfalls müsst ihr euch dann noch Gedanken über den Kauf einer Handballenauflage machen. Es liegt keine bei, aber Keychron selbst bietet welche an.

Keychron Q5 Max - Bilder 1 of 6 Attribution

Tasten, Tippgefühl und Performance: Aufgrund des 96-Prozent-Layouts war für mich primär das Arbeiten mit der Tastatur erst einmal ein wenig gewöhnungsbedürftig, da auch die Tasten links neben dem Ziffernblock dadurch etwas anders angeordnet sind. Da beim Gaming normalerweise hauptsächlich die linke Seite der Tastatur zum Einsatz kommt, spürt ihr da wenig Unterschiede im Vergleich zu einer Tastatur mit Normalgröße.

In Sachen Performance gibt es wenig zu bemängeln. Tasteneingaben werden schnell und zuverlässig übertragen, wodurch die Q5 Max sowohl beim Schreiben von Texten als auch beim Gaming einen sehr guten Eindruck hinterlässt. Das Tippen darauf fühlt sich einfach richtig gut an, die Tasten lassen sich sehr leicht drücken und ihr spürt regelrecht die eingebaute Dämpfung. Macht euch aber keine falschen Vorstellung: Die Q5 Max mag zwar deutlich leiser sein als andere mechanische Tastaturen, rein vom Feeling her ähnelt das Tippen ihnen jedoch. Auch nach längerer Zeit bekam ich hier keine Probleme und bei hektischen Situationen in Spielen hatte ich keine Schwierigkeiten mit dem Abrutschen von Tasten oder ähnlichem.

Die schon erwähnte Hintergrundbeleuchtung fühlt sich nicht zu aufdringlich an, wie bei anderen Tastaturen, die zuweilen an einen bunt leuchtenden Weihnachtsbaum erinnern. Ist aber letztlich einfach eine Geschmacksfrage und wenn ihr die Beleuchtung nicht haben wollt, könnt ihr die Intensität reduzieren oder sie gleich ganz abschalten.

Übrigens liegt die Polling-Rate der Q5 Max bei 1.000 Hz, allerdings nur dann, wenn ihr sie per Kabel oder 2,4 GHz nutzt. Bei einer Bluetooth-Verbindung sind es 90 Hz.

Was die Akkulaufzeit anbelangt, gibt Keychron bis zu 100 Stunden bei der Nutzung mit Beleuchtung (geringste Helligkeit) und bis zu 180 Stunden ohne Beleuchtung an. Womit man sich eher auf die Bluetooth-Verbindung beziehen dürfte, auch wenn es nicht explizit angegeben wird. Verwendet ihr die 2,4-GHz-Verbindung, kommt ihr nicht ganz so lange damit aus. Das komplette Aufladen dauert dann wiederum um die fünf Stunden.

Software: Eine Besonderheit des Q5 Max ist, dass ihr dafür keinerlei Software installieren müsst. Wenn ihr die Tasten neu belegen oder Makros erstellen möchtet, könnt ihr das über eine Web-Oberfläche erledigen. Vorgenommene Einstellungen und Anpassungen werden auf dem On-Board-Speicher der Tastatur abgespeichert. Unter anderem lässt sich etwa auch der Drehregler auf der rechten Seite mit unterschiedlichen Funktionen belegen, normalerweise dient er zur Regulierung der Lautstärke und zur Stummschaltung. Die einzige Voraussetzung für das Änderungen der Einstellung oder Tastenbelegung ist, dass ihr eure Tastatur für den Zeitraum kurz per USB-Kabel anschließen müsst. Drahtlos geht das nicht.

Zu kaufen gibt es die Keychron Q5 Max direkt bei Keychron.

Keychron Q5 Max - Fazit

Viele mechanische Tastaturen sind mir persönlich auf Dauer einfach zu laut, umso positiver war ich von der Q5 Max überrascht. Sie vereint mit ihrer Dämpfung den Tippkomfort einer mechanischen Tastatur mit einer Geräuschentwicklung, die zwar nicht ganz an super leise Tastaturen herankommt, aber ebenso wenig andere Anwesende im Raum dauerhaft nervt. Obendrein ist sie in sehr vielen Bereichen anpassbar, bietet viele Verbindungsoptionen, ist exzellent verarbeitet und liefert eine sehr gute Performance ab.

Mir gefällt auch ihr Gewicht, da sie kaum etwas aus der Ruhe bringt und sie wirklich stabil auf dem Schreibtisch steht. Wer das viele Geld für eine Tastatur ausgeben möchte, bekommt jedenfalls ein Gerät, bei dem es in puncto Leistung und Verarbeitung nicht wirklich viel Anlass zur Kritik gibt. Perfekt wäre das alles in meinen Augen, wenn noch eine Handballenauflage mit dabei wäre und man den Winkel verstellen könnte.