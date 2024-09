KFC gab Tekken eine Absage: Aus Colonel Sanders wurde leider kein Kämpfer

Tekken hat im Laufe der Kampfspielreihe die unterschiedlichsten Kämpfer gesehen. Eine der wohl verrücktesten Ideen von Tekken-Boss Katsuhiro Harada war es, Colonel Sanders von KFC ins Spiel zu holen. Geklappt hat dieses Vorhaben jedoch nicht.

KFC und Tekken finden wohl nicht mehr zusammen

Könnt ihr euch vorstellen, dass das KFC-Maskottchen Colonel Sanders wütend von einem Chickenwing abbeißt und danach den Pappeimer für einen Finisher über den Kopf seines Gegners stülpt und diesen dann mit voller Wucht in den Boden rammt? Oder wie auch immer ihr euch den Finisher des alten Hühnchenmannes vorstellen wollt. Ein wenig Humor hätte es auf jeden Fall. KFC schien von diesem Plan jedoch nicht allzu begeistert zu sein.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

So sehr Harada auch versuchte KFC davon zu überzeugen, Sanders wurde bisher nicht zu einem Kampf-Nugget. "Vor langer Zeit wollte ich Colonel Sanders von Kentucky Fried Chicken kämpfen lassen", so Harada in einem Interview mit The Gamer. "Also habe ich darum gebeten, Colonel Sanders benutzen zu dürfen und zum Hauptsitz in Japan zu gehen."

Sein Vorschlag wurde jedoch mit einem "bösen Blick" abgelehnt. Harada nahm an, dass KFC ihr Maskottchen generell nicht in einem Videospiel sehen wolle oder die Figur schlicht nicht teilen wollte. Diese Theorie verflog jedoch, als Sanders in einem Dating-Simulator auftauchte. Vielleicht liegt es ja am Kontext und KFC will ihr Maskottchen nicht mit brutal-blutigen Kämpfen in Verbindung bringen. Irgendwie merkwürdig, wenn man das Schicksal der Hühnchen bedenkt, aber bei digitalen Menschen dann eine Grenze zieht. Woran es genau lag, weiß aber nur KFC.

Game Designer Michael Murray erzählte, dass Harada selbst zu Kentucky Fried Chicken ging und versuchte den Colonel doch noch ins Spiel zu bekommen. Danach tauchte er in anderen Games auf - aber nie in Tekken. Das ist das Ende der Geschichte rund um Colonel Sanders, der scheinbar lieber Frauen schöne Augen macht, als sich im Ring die Nase blutig zu schlagen. Hoffentlich verwöhnt er seine Herzensdame wenigstens mit ein paar scharfen Nuggets ...