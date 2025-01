Killing Floor 3: Der Horror-Shooter hat endlich ein Release-Datum, aber ihr könnt es schon im Februar spielen, indem ihr an der Closed Beta teilnehmt

Tripwire Interactive hat angekündigt, dass Killing Floor 3 am 25. März 2025 erscheinen wird.

Killing Floor 3 Genre: Koop-Action-Horror-Shooter

Plattform: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Release: 25. März 2025

Entwickler / Publisher: Tripwire Interactive / Tripwire Interactive

Der neueste Teil der Koop-Action-Horror-Shooter-Reihe wird für PC (Steam und Epic Games Store), PlayStation 5 und Xbox Series X/S veröffentlicht.

Verschiedene Editionen erhältlich

Vorbestellungen sind ab sofort physisch und digital möglich, zumindest digital für PC und im Handel für Konsolen. Digitale Vorbestellungen für Konsolen werden in Kürze möglich sein.

Aber schon im Februar bekommt ihr die Chance, Killing Floor 3 zu spielen, denn vom 13. bis 17. Februar 2025 findet eine Closed Beta statt. Anmeldungen dafür sind auf dieser Seite möglich.

"Wie auch Zeds wird es Killing Floor 3-Editionen in verschiedenen Formen und Größen geben", heißt es. "Alle digitalen und physischen Vorbestellungen gewähren Spielern das exklusive Flatline Tactical Bundle, das die Flatliner-Waffen-Skin, den Fear the Reaper-Waffenanhänger und die Special Action Force-Spielerkarte enthält."

Für 39,99 Euro bekommt ihr eine Retail-exklusive Day 1 Edition, die als Bonus das Clamefield Patrol Specialist Skins Pack enthält.

Die Deluxe Edition wird indes ausschließlich digital erhältlich sein und enthält das Shadow Agent Specialist Skin Set, das Shadow Agent Weapon Skin Set, den Nightfall Supply Pass und 1.000 Creds. Zu guter Letzt gibt es noch eine Elite Nightfall Edition, die ebenfalls nur digital verfügbar sein und das Shadow Agent Specialist- und Waffenskin-Set, den Premium-Nightfall-Supply-Pass-Zugang für Jahr 1 (vier Supply-Pässe) und 3.000 Creds umfassen wird.

Killing Floor 3 spielt im Jahr 2019 und damit 70 Jahre nach den Ereignissen in Killing Floor 2. Der Magakonzern Horzine hat mit den Zeds die ultimative Armee erschaffen, die letzte Hoffnung für die Menschheit ist wiederum eine Rebellengruppe namens Nightfall, die sich den Zeds entgegenstellt.

"In diesem intensiven First-Person-Shooter schlüpfen Spieler in die Rolle eines Nightfall-Spezialisten, kämpfen gemeinsam mit bis zu fünf Teamkameraden in einer vom Krieg gezeichneten, dystopischen Zukunft gegen unaufhörliche Wellen von Zeds, schalten neue Fähigkeiten frei und bauen das ultimative Waffenarsenal auf."

Dabei bietet euch Killing Floor 3 unter anderem ein "chaotisches" Sechs-Spieler-Koop-Erlebnis, wobei euch Cross-Play unterstützt wird. Ebenso gibt es einen Einzelspielermodus.