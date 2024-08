King of Meat: Amazon kündigt neues "Hack-n-Slay-Online-Koop-Spektakel" an

Amazon Games und das Entwicklerstudio Glowmade haben das "Hack-n-Slay-Online-Koop-Spektakel" King of Meat angekündigt.

In dem Titel tretet ihr mit bis zu vier Spielerinnen und Spielern gegen "absurde und atemberaubende Kreaturen an" und baut "fiese Dungeons".

Eine Welt voller Drachen, Trolle und Skelett

"King of Meat ist in der mystischen Welt Loregok angesiedelt und wimmelt nur so vor Drachen, Trollen, Skeletten und natürlich unternehmensgesteuertem Kommerz", heißt es. "High Fantasy trifft auf Glamour, Medienwahn und modernen Starkult. Im Zentrum dieses Kults steht die wildeste Survival-Show des Planeten: King of Meat."

Und da seid ihr mittendrin, indem ihr durch Dungeons rennt, euch mit Monstern kloppt und obendrein die Zuschauerinnen und Zuschauer zu beeindrucken versucht.

Obendrein kann jeder seine eigenen Dungeons erschaffen und dort Fallen, Tricks und andere Gemeinheiten unterbringen.

King of Meat ist für PlayStation 5, PC, Xbox Series X/S und Nintendo Switch in der Entwicklung.