Kingdom Come Deliverance 2: Aufträge und wie man sie abschließt

Die Aufträge in Kingdom Come Deliverance 2 sind (meist) kurze optionale Quests, in denen wir Leuten einen Gefallen erweisen können. Sie unterscheiden sich in ihrer Struktur nicht grundsätzlich, aber ein wenig von den klassischen Nebenquests.

Der größte Unterschied liegt darin, dass sie in ihrer Beschaffenheit deutlich kürzer und kompakter verlaufen als "richtige" Nebenquests. Manche Aufträge sind in wenigen Minuten erledigt, weshalb es nicht schadet, sie in Augenschein zu nehmen. Abgesehen davon gibt es wie immer nette Belohnungen, für die sich der Aufwand lohnt. Hier die Übersicht aller Aufträge im Spiel.

Alle Aufträge in Kingdom Come Deliverance 2