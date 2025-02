Kingdom Come: Deliverance 2 bekommt drei Erweiterungen – Fans spekulieren jetzt schon über Möglichkeiten, ob man Kirchen erkunden kann oder ob Henry den Schmiedeberuf in Kuttenberg erlernt hat

Kingdom Come: Deliverance 2 ist ein riesiger Erfolg nach seinem Release am 4. Februar 2025. Das realistische Mittelalter-Rollenspiel wird von Fans gefeiert und setzt den Erfolg seines Vorgängers fort. Bereits jetzt spekulieren Fans, wie es mit Kingdom Come: Deliverance 2 weitergehen wird und was Warhorse Studios für die DLCs plant. Besonders die angekündigte Erweiterung Legacy of the Forge lässt die Gerüchteküche brodeln.

Kingdom Come: Deliverance 2 Genre: Adventure-Rollenspiel

Plattform: PS5, PC, Xbox Series

Release: 4. Februar 2025

Entwickler / Publisher: Warhorse Studios / Deep Silver

Warhorse Studios DLC-Roadmap

Der Titel erreichte eine beeindruckende 97-Prozent-Empfehlungsrate bei OpenCritic und auch eine perfekte 100 Punkte bei den ersten Fan-Reviews. Damit schneidet es jetzt schon deutlich besser ab als sein Vorgänger aus dem Jahr 2018. Warhorse Studios weiß auch schon, wie es mit Erweiterungen für Kingdom Come: Deliverance 2 weitergehen wird. Bis Ende 2025 sollen ganze drei DLCs erscheinen. Besonders Legacy of the Forge sorgt für Spekulationen in der Community, da es möglicherweise mit Henrys Vergangenheit als Schmied zu tun haben wird, und einen wichtigen Teil der Geschichte beleuchten könnte.

Henry's journey continues with free updates this spring and epic expansions in the Post Launch Roadmap, kicking off a year of new adventures. #KCD2 pic.twitter.com/QobDFgR7SA — Kingdom Come: Deliverance II (@KingdomComeRPG) January 21, 2025

Fans spekulieren über abgesperrte Bereiche

Die Erweiterung soll schon im Herbst 2025 erscheinen. In der Erweiterung könnte Henry das Handwerk seines Adoptivvaters erlernen. Viele Fans vermuten auf Reddit, dass die Schmiede im jüdischen Viertel von Kuttenberg liegt, da dies durch einige Ingame-Dialoge angedeutet wird. Es würde Sinn machen, dass die Schmiede dort lag, da Kuttenberg für seinen Silberbergbau bekannt war.

Während einige Fans die Detailgetreuheit des Spiels schätzen, gibt es auch die ein oder andere Kritik an Bereichen, die man nicht betreten kann, insbesondere Kirchen. Viele Fans vermuten, dass diese Bereiche absichtlich für ein DLC gesperrt worden sind. Fans spekulieren, ob es mit dem DLC Mysteria Ecclesia zu tun haben könnte. In dieser Erweiterung könnte Henry die Geheimnisse im Sedlec-Kloster erforschen. Aber Fans hoffen auch auf neue Gebiete im DLC, die sie nach Lust und Laune erkunden können.

Kingdom Come: Deliverance 2 begeistert Fans mit seinem realistischen Mittelalter-Setting und seinem anspruchsvollen Gameplay. Es wird sich zeigen, ob Fans mit ihren Spekulationen richtig liegen und ob auch der Wunsch nach der Erkundung der Kirchen erfüllt wird. Durch die drei DLCs, die Warhorse Studios angekündigt hat, scheint es dieses Jahr euch und Henry nicht langweilig zu werden.