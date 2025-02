Kingdom Come: Deliverance 2 im Test - Kämpfe in Rollenspielen sind das Wichtigste? Von wegen! In diesem Mittelalter lernt ihr mal ganz andere Seiten kennen, während ihr euer neues Dorfleben 1450 beginnt

Langsamer und schwieriger Start, aber die Mühe lohnt sich: Kingdom Come: Deliverance 2 liefert eine großertige Mittelalterwelt und befüllt sie mit vielen Quests, spannenden NPCs und vor allem zig Rollenspiel-Systemen, die sehr an vergessene Ambitionen des Genres erinnern, aber auf die beste Art.

Dieser Test ist ein echter Störfaktor für mein neues Leben in Böhmen. Ich könnte jetzt wie gewohnt mit gezinkten Würfeln spielen, Schwerter schmieden oder lange Ausritte bei Nacht unternehmen, um ein paar Räuber zu jagen. Jeder braucht ein Hobby. Und das ist das neue Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance 2 auch praktisch. Wenn ihr hier richtig einsteigt, ist euer Hobby für eine ganze Weile nicht Videospiele, sondern Kingdom Come: Deliverance 2. Es ist eines von diesen Spielen.

Kingdom Come: Deliverance 2 Release: 4. Februar 2025

Erhältlich für: PC, PS5, Xbox Series X/S

Getestete Version: PS5

Genre: Rollenspiel

Entwickler: Warhorse / Deep Silver

Preis: ca. 60 Euro

Um den Umfang von Kingdom Come: Deliverance 2 deutlich zu machen, muss man schon weit greifen. So groß wie GTA 5? Was weiß ich, ich fand es nie interessant, virtuelle Kilometer zu vergleichen. Die Frage ist immer, was man mit denen anfängt, und das zeigt Kingdom Come 2 zum Start. In den ersten ungefähr 50 Stunden. Und ja, das ist der Start. Ihr habt zwei Gebiete. Das erste fühlt sich nur wenig kleiner an als der gesamte erste Teil von Kingdom Come und ich habe noch eine ganze Reihe Quests in diesem Gebiet offen. Einige noch nicht mal gefunden, nehme ich an. Aber schließlich ist das ein Test und nicht mein Hobby, also machte ich mich doch mal eines Tages an die Hauptquest, dann kam ich ins zweite Gebiet und siehe da, die Welt ist groß.

Viele Dinge werden bei Kingdom Come 2 bei mir hängenbleiben, aber ich denke am meisten, wie sehr es den Maßstab einer echten Dorf-Welt im Mittelalter anfühlt. Sicher, eine richtige Stadt gibt es auch. Ihr kommt irgendwann nach Kuttenberg, heute als Kutná Hora und Weltkulturerbe bekannt, Einwohnerzahl um die 20.000. Damals waren es ein paar Tausend, aber für Mitte 1400 war das eine echte Stadt und es fühlt sich in dem Spiel auch nach genau dieser Größe an. Beeindruckender fand ich aber das Gefühl der hügeligen Felder, Wälder und Wiesen drumherum. Sie wirken weit und ihr reitet minutenlang, um von einem Dorf zum nächsten zu kommen. Klar, das ist nicht real, es würde länger dauern, mit dem Pferd ein paar Kilometer zurückzulegen, aber das Gefühl, dass diese Welt dem entspricht, was ich real aus Gegenden wie Brandenburg, Franken oder eben Böhmen aus dem eigenen Erleben heraus kenne, fängt dieses Spiel ein und versetzt es in das Mittelalter.

Das liegt auch daran, dass sich das Spiel keine wilden Biome gönnt, sondern die Landschaft weitestgehend so zeigt, wie sie halt ist: Hügel, grün, Wald, gelegentlich ein paar Felsformationen. Es ist jetzt nicht die landschaftlich aufregendste Ecke der Welt, aber vielleicht funktioniert es auch deshalb. So oder so, Kingdom Come 2 hat einen fantastischen Sinn für den Maßstab seiner Welt und auch wenn es wirklich groß ist, es fühlt sich noch etwas größer an.

Zum Start von Kingdom Come: Deliverance 2 braucht ihr einen langen Atem

Aber, wir alle wissen aus der schmerzhaften Erfahrung, dass große Fläche nur für sich nicht viel wert sein muss und ich habe es eben schon angedeutet: Auf der kleineren wie der größeren Map von Kingdom Come 2 ist eine Menge los! Wie viel, das merkt ihr zunächst nicht mal so richtig, weil dieses Spiel beschlossen hat, dass der Einstieg in die Welt des Mittelalters besonders schmerzhaft sein muss: Ihr spielt zwar Heinrich, den Protagonisten des Vorgängers, aber in Kingdom Come 2 jetzt kann er nichts, weiß er nicht und ist er nichts. Das alte Avatar-Dilemma: Im vorigen Spiel hatte man Halbgott-Status, im nächsten lernt man, wie rum man das Schwert hält. Oder überhaupt am Leben bleibt.

Die Hauptstory verliert kaum Zeit dabei, euch alles wegzunehmen. Ihr startet mehr oder weniger in ein paar Lumpen, mit einem glorifizierten Küchenmesser. Ihr habt Hunger, es ist kalt und im Wald heulen Wölfe. Ein anderes Rollenspiel, selbst ein Gothic damals, würde euch jetzt drei Tutorial-Quests geben, die diesen Umstand drehen, aber nicht Kingdom Come 2. Was ihr euch nicht verdient, bekommt ihr auch nicht. Wortwörtlich, eure ersten und besten Chancen sind Jobs beim Müller oder Schmied, um wenigstens in einem Stall schlafen zu dürfen. Dann beginnt ihr langsam, euch zurechtzufinden.

Um es kurz zu sagen: Ihr müsst den Vorgänger nicht gespielt haben, man findet auch so ganz gut rein und bekommt das Nötigste mit, aber es ist eine direkte Fortsetzung und die Rachegeschichte des ersten Teils wird hier fortgesetzt. Hört ein wenig genauer zu, dann wisst ihr auch, warum euer Held Heinrich auf manche Leute so schlecht zu sprechen ist. Oder lest die Zusammenfassung des Vorgängers auf Wikipedia. Das reicht hier.

Die Kennenlernphase in Kingdom Come 2 dauert aber eh lang. Vieles erfährt man sehr zufällig und teilweise wirklich relevante Dinge passieren einfach nicht, wenn man es nicht weiß. Hier ist ein Pro-Tipp gratis: Wenn ihr den Hund findet, rennt nicht vor dem Wolfsrudel weg. Tötet es, irgendwie, wie auch immer. Denn in der Höhle dahinter, komplett unmarkiert und Quest-Marker-frei liegt ein solides Schwert und eine halbwegs brauchbare, nur etwas angerostete Rüstung. Das ist das beste Stück Ausrüstung, das euch das Spiel für eine Weile gönnt und es verrät euch nicht mal, dass es da ist. Die Welt von Kingdom Come 2 ist einfach da, sie existiert nicht für vermeintliche Helden und schuldet ihnen auch nichts. Das macht euch das Spiel immer wieder klar.

Aber selbst mit einem ordentlichen Schwert seid ihr noch lange kein Ritter. Das dauert, auch weil das Level-System sehr altmodisch und manchmal etwas verworren ist. Ihr steigert Fertigkeiten, indem ihr sie nutzt. Schwertkampf, schleichen, reiten, rennen und hüpfen, wenn ihr so wollt. Das Ganze funktioniert natürlicher als es bei Skyrim und Co. der Fall ist, weil es kein direktes XP-System gibt und ihr stattdessen primär Perks freischaltet. Diese sind nett für sich genommen, aber keines davon bringt euch einen großen Sprung weiter. Erst die Summe der Teile eures Könnens machen die großen Unterschiede und wie im echten Leben dauert es eine ganze Weile diesen Zustand zu erreichen. Ich betone es noch mal, Geduld und Ausdauer sind essenzielle Voraussetzungen für Kingdom Come: Deliverance 2.

Ich habe diese Art des Levels deutlich mehr genossen als den üblichen Fertigkeitenbaum abzuarbeiten und die XPs zu zählen. Sicher, die Systeme im Hintergrund sind die gleichen, da erfindet Kingdom Come nichts neu, aber es versteckt sie besser. Es dauert lange auch nur akzeptabel als "Held" zu werden, geschweige denn wirklich mal gut in irgendwas, aber es fühlt sich richtig und natürlich im Sinne eines realistischen Rollenspiels an. Auch, weil es die Freude über Gelungenes deutlich intensiver werden lässt. Erneut, alles nichts, was man nicht vorher sah, aber wirklich gut und herausfordernd umgesetzt. Das ist auch schon eine solide Leistung, vor allem, wenn man bedenkt, wie oft in wie vielen Jahrzehnten ich diese Systeme schon sah. Mich da mit solchen Basics zu erfreuen, das ist gar nicht mehr so einfach.

Kingdom Come: Deliverance 2 - Viel zu tun, aber Kämpfe sind zu meiden

Nicht, dass alles perfekt wäre. Ihr wisst zwar in Gesprächen beispielsweise, wie hoch euer eigener Wert in Überzeugen oder Drohen ist, aber nicht gegen was ihr antretet. Das ist realistisch, schließlich stehen keine Werte über den Köpfen der Leute in der echten Welt und generelle Logik funktioniert auch in Kingdom Come 2. Wenn ihr mit einem Adligen sprecht, der dafür bekannt ist, Intrigen zu spinnen, wird er eine Lüge leichter durchschauen als ein Straßendieb.Aber es gibt zwischen denen halt auch viele Nuancen, und oft empfand ich es als ein wenig schwer, einen „Feel“ für die Situation zu bekommen, weil ein Videospieldialog auch nur so viel leisten kann. Zumal es immer wieder leichte Diskrepanzen gibt. Eben schnauzt mich ein NPC noch an, nur um mich in der nächsten Sekunde mit „Mach‘s gut, mein Freund“ zu verabschieden. Diese Bipolarität hält sich zum Glück in Grenzen, aber es sind eben auch Grenzen für die Immersion in der NPC-Interaktion. Die Welt mag sich realer anfühlen, die Gespräche sind ein einfaches Skript. Aber immerhin ist die Welt gut genug, dass man das hin und wieder vergisst.

Und überhaupt gibt es eh zu viel zu tun. Die Masse an schon generellen Aktivitäten ist nicht klein. Schmieden, Alchemie und Würfeln wären die essenziellen Mini-Games, gefolgt von eher illustren Tätigkeiten wie Diebstahl und Schlösserknacken. Ich gehe sie mal in der Reihenfolge von Liebe bis Hass durch. Da wäre zuerst das Würfeln. Es ist die beste Art, Geld zu machen und super-spaßig noch dazu. Schmieden ist auch okay-ish, aber der Reiz ließ seit der letzten Vorschau nach. Alchemie ist mir zu aufwendig, aber andere haben sicher Spaß daran, Zutaten zu sammeln und mit immer komplexer werdenden Rezepten einzukochen. Ist gut gemacht, einfach nicht meins. Der Taschendiebstahl ist anstrengend. Selbst nachdem ich übte und besser wurde, wurde ich nicht unbedingt besser. Die Zeitlimits sind hart, in denen ihr in fremden Taschen herumwühlt und der Lohn meist eher karg. Ich sehe hier keine Karriere als Taschendieb in diesem Spiel. Und das Schlösserknacken halte ich für kaputt. Es ist absolut absurd schwer, wobei es mit Maus und Keyboard vielleicht besser funktioniert. Mit dem Controller ist das Konzept recht handelsüblich: Bewegt einen Punkt auf einem Schloss im Kreis mit, während ihr diesen Kreis dreht. Es gibt eine Handvoll Schwierigkeitsgrade und alle sind fast unmöglich zum Start. Wenn ihr Stunden geübt und Fertigkeiten freigeschaltet habt, dann sind zumindest die unteren mit einer gewissen Routine machbar. Die Konzepte an sich sind solide, aber hier darf man noch mal mittels Patch nachbessern.

Bevor ich auch gleich mit vielen guten Dingen an dem Spiel weitermache, muss noch eine Sache aus dem Weg: Das Kampfsystem in Kingdom Come: Deliverance 2 ist schlicht nicht gut. Wer sich an das des ersten Teils erinnert, weiß ungefähr, was auf einen zukommt. Das, nur ein klein wenig geschliffener. Jeder Kampf mit Waffen, egal ob Nah- oder Fernkampf, soll schwierig sein, weil das im echten Leben nun einmal so ist. Drei Räuber sollen immer eine gewisse Gefahr darstellen, selbst für einen gestandenen Ritter. Dieser überlebt die Begegnung ziemlich sicher, aber auch er wird ein paar Schrammen aus dem Kampf mitnehmen. Wortwörtlich, Rüstung und Waffen nehmen durch Benutzung Schaden, und zwar nicht so wenig. Ihr müsst sie immer wieder selbst oder bei Handwerkern reparieren lassen. Das ist aber nicht das Problem.

Das ist der Kampf selbst. Euer Charakter fixiert immer einen Gegner und wenn diese nah zusammenstehen, ist es nicht leicht den zu erwischen, den man will, egal ob mit oder ohne das Lock-On. Mit diesem geht das etwas besser, aber ich rate dringend davon ab, da Gegner, die ihr nicht fixiert, sich um euch herumbewegen und nicht mit ihren Angriffen warten. Soweit, so realistisch. Leider reicht eure Ausdauer als trainierter Kämpfer für vielleicht fünf Schläge, bevor die Ausdauer am Ende ist und ihr heftige Abzüge auf Angriff und vor allem Verteidigung hinnehmen müsst. Dazu kommt das System aus vier Schlagrichtungen, die ihr mit dem Stick wählt, um Kombos in Zeitlupe auszuführen, da ein Schlag schon mal zwei Sekunden dauern kann. Ihr müsst die Tasten noch bewusster als in einem Souls-Game nutzen, um irgendeinen Rhythmus zu finden. Nicht so einfach, wenn zwei weitere Gegner – oder auch mal fünf – von den Seiten auf euch zukommen.

Fernkampf ist nicht viel besser. Armbrüste und die frühzeitlichen Pistolen – mehr ein kurzes Stahlrohr als Lauf an einem Stock – verursachen zwar ganz ordentlichen Schaden, aber zu Zielen… Geht auf drei Schritte an den Feind ran, dann klappt es manchmal. Der Bogen ist etwas besser zu handhaben, aber ich habe immer noch keinen gefunden, der so viel Schaden macht, dass es die Mühe wert wäre. Erneut, das ist alles realistisch (nicht der Schaden, Pfeile waren extrem tödlich), gute Schützen trainieren Jahre, aber in einem Videospiel muss eine Balance gefunden werden und das hier ist keine gute. Damit lautet am Ende das traurige Fazit: Der Kampf in Kingdom Come 2 macht schlicht nicht viel Spaß. Wie gesagt, was hier versucht wird, ist genau der richtige Ansatz für dieses Spiel, kämpfen soll nicht einfach sein, aber dieses sich nie präzise anfühlende, ständig am Ausdauerlimit herumkeuchende Gehacke ist nicht die Lösung. Und ja, ich spiele seit 100+ Stunden, habe gute Ausrüstung, es wird nur bedingt besser.

Oft muss man zum Glück nicht kämpfen und tut man es doch mal und gewinnt vielleicht sogar, dann ist es kein schlechtes Gefühl für ein realistisches Mittelalter-Spiel, dass man sich halbtot in eine ruhig Ecke zurückzieht. Dort werden ein oder zwei Tage die Wunden geleckt, denn das ist das Mindeste, was man damals riskierte, wenn man wirklich in einen Kampf zog und verletzt wurde. Man hat keine guten Erinnerungen an einen heroischen Kampf, sondern an furchtbares Herumgehacke, aus dem man selbst irgendwie lebend rauskam und der andere nicht. Ich bin mir fast sicher, dass dies das Hauptanliegen dieses verkorksten Kampfes ist. Ich hoffe es wenigstens. Das kann ich respektieren.

Die Welt von Kingdom Come: Deliverance 2 kümmert sich nicht um euch und das ist okay so

Wie gesagt, die gute Nachricht ist, dass es sehr wenig Gründe gibt wirklich zu kämpfen. Wie schon zuvor lässt sich praktisch jede Quest auf diverse Arten lösen, nur eine davon erfordert Kampf. Wenn überhaupt. Aber sehr wenig davon ist offensichtlich. Ihr sollt in den Questlinien, die teilweise 20 Stationen haben, reden, erkunden und manchmal sogar etwas puzzeln. Oftmals reicht es so zu tun, als wäre man bereit zu kämpfen, ein guter Bluff kann eine Quest auch voranbringen. Oder eine Bestechung. Oder ihr stolpert über einen Hinweis, mit dem ihr einen NPC konfrontiert, damit alles eine andere Wendung nimmt.

Zum Glück gibt es nur noch ganz wenige Fetch-Quest, die primitiv auf der Karte markiert ablaufen und klar im ersten Teil Füller waren, um das Spiel vor die Tür zu bekommen. Dieses Mal werden natürlich auch oft genug Gegenstände gesucht, aber es dreht sich immer eine mindestens halbwegs interessante Story drumherum, manchmal sogar eine, die man wirklich hören möchte. Wer mich kennt, weiß, dass es ein großes Lob ist, wenn ich sage, dass ich kaum eine Szene völlig weggedrückt habe (auch wenn das generell möglich ist).

Das gilt für die Hauptquest, die schwach beginnt, sich dann aber doch noch in einen ganz ordentlichen Intrigantenstadl verwandelt, mit dem es sich gut leben lässt. Auch wenn man sich mal ein paar (dutzend) Stunden nicht darum kümmerte, verliert man den Faden nicht und es passierte genug, dass ich am Ball blieb. Aber man muss auch sagen, dass es wie so oft die Nebenquests sind, die glänzen. Vieles davon hat eine gewisse Glaubhaftigkeit, wie die sozialistisch angehauchte Prä-Hussiten-Bande, die die königliche Wurst-Versorgung unterbinden möchte und von dort langsam in Richtung Revolution wandert. Diese mit diversen Akzenten vorgetragenen Probleme und Problemchen der insgesamt glaubwürdigen Welt fassen einen fantastischen Rahmen um den eigentlichen Plot. Sie geben ihm mehr Gewicht, weil ihr Land und Leute kennt und euch dort zu bewegen wisst.

Eine nicht so kleine Kleinigkeit: War es zum Launch des ersten Kingdom Come so, dass man drei Quest-Wege brauchte, weil nur einer nicht kaputt war, ist es jetzt so, dass wir in all den Stunden noch auf keinen echten Quest-Stopper gestoßen sind. Eigentlich gar keinen. Sei es bei meinem (etwas) zügigeren Weg in Richtung Finale des Spieles, wie auch beim Schreiben der Lösung, wo alle möglichen Optionen ausgelotet werden. Kingdom Come: Deliverance 2 leidet in keiner Weise so unter Bugs, wie es der Vorgänger tat, und das schon vor dem Day-1-Patch.

Was mir noch zu den Quests einfällt: Das Studio behielt es bei, dass Quest-relevante Objekte nicht magisch auftauchen, wenn ihr die Quest an einen bestimmten Punkt vorangetrieben habt. Ihr bekommt früh eine Quest, in der ihr ein Schwert von einem Einsiedler finden sollt. Der Einsiedler ist angeblich mit dem Teufel im Bunde, aber es steckt noch viel mehr dahinter, wie ihr nach und nach erfahrt. Ihr findet raus, wer der Mann im Wald ist, warum ihr ein paar seiner Freunde anheuern könnt, um ihn zu erledigen und dass sie gute Gründe dafür haben. Das und vieles mehr. Oder ihr stolpert über ein Grab, das das Schwert als Grabstein nutzt. Ja, auf diese Weise habe ich mich um diese ganze Geschichte gebracht und die Quest extrem verkürzt, aber das ist es mir wert, denn das Wissen, dass dieses Objekt unabhängig von all dem in der Welt existiert, verleiht ihr als Ganzes mehr Glaubwürdigkeit. Die Welt und das Schwert, das in einem Grab steckt, interessieren sich nicht für all die Hintergründe der Quest oder die Leute, die ihr treffen könnt. Sie sind einfach da. Ich liebe es, wenn Spiele das wagen und den Spieler machen lassen, auf das Risiko hin, dass er einen Teil des aufwendigen Skripts überspringt. Und keine Sorge, so oft wird euch das nicht passieren. Behaltet nur im Hinterkopf, dass es geht und das die Welt von Kingdom Come: Deliverance 2 es hergibt.

Ich liebe es, wie viel Freiheit ich meistens in Kingdom Come: Deliverance 2 habe. Ich betone "meistens" hier ganz deutlich, weil, wenn das mal nicht der Fall ist, dann ist es die Sorte von Quest, bei der der Entwickler sich ganz klar dachte, wie das zu laufen hat, aber leider verrät er es euch nicht. Bei einer Burgerstürmung will das Spiel, dass ihr Leitern umstoßt. Das wisst ihr aber nicht direkt. Nicht, dass ihr im Gewusel erst mal viel sehen könntet. Leitern gehen ran, Gegner schwärmen, ihr sterbt. Dann geht es in der nächsten Runde an die Leitern, aber das Spiel sagt euch, dass ihr eine Hellebarde braucht. Ihr habt keine, Gegner schwärmen, tot. Also Hellbarde suchen, schließlich eine finden, zurück, Gegner schwärmen bereits, tot. Erst im vierten Anlauf wisst ihr genau, wie alles zu laufen hat und schafft das dann auch, aber bis dahin ist jede Dramaturgie, die die Szene vielleicht hatte, genauso tot wie ich zum Ende dieser ersten drei Anläufe. Also ja, das Quest-Design in Kingdom Come 2 bekommt von mir zu 97 Prozent absolute Liebe, aber die letzten drei Prozent sind echt eklig aus der Zeit gefallen.

Kingdom Come: Deliverance 2 - Überwachungsstaaten können von der Nachtwache lernen

Apropos aus der Zeit gefallen und kommen wir noch mal auf die Glaubwürdigkeit zurück, auch da wurde viel bei dem Verhalten der NPCs getan. Hier kommt das ins Spiel, was ich "90s-broken im besten Sinne" nenne, weil Rollenspiele in diesem Jahrzehnt viel damit experimentierten, wie NPCs ihrem Leben nachgehen können und auf euch reagieren, wenn ihr dabei ihre Wege kreuzt. Und "broken", weil es oft nicht so richtig klappte. Ultima wäre ein berühmtes Beispiel, dann später natürlich Gothic (nicht 90s, aber fast) und andere experimentierten mit sozialen Systemen. Und Kingdom Come 2 geht in die Vollen. Ihr habt erst mal einen generellen Ruf als Charakter, der aber nicht weltweit, sondern für Regionen gilt. Ein Dorf kann euch hassen, ein anderes als einen der ihren sehen. Quests beeinflussen das auch, aber ebenso ganz viele Kleinigkeiten: Feilscht ihr bis zur letzten Dreistigkeit oder seid ihr etwas großzügiger? Seid ihr nett in Gesprächen, grüßt ihr Leute, die euch grüßen, rennt ihr ständig in fremde Häuser und schaut euch ungefragt um? All das das wird immer vermerkt und schiebt euch in die eine oder andere Richtung. Sicher, große Dinge bewegen die Nadel schneller, aber das ist, wenn ihr keine Verbrechen begeht, eher die Ausnahme.

Verbrechen haben dann eine Reihe von Abstufungen. Zuerst wird euch der Geschädigte ansprechen, was ihr denn da an dieser Truhe nachts in seinem Haus zu suchen habt. Dann habt ihr drei Arten, euch rauszuquatschen, entweder mit Ausreden oder Drohungen. Klappt das nicht, können ein paar Münzen die Lage direkt klären. Wenn das nicht klappt, wird die Wache gerufen und ihr müsst eine Strafe zahlen. Könnt ihr das nicht, setzt es am Pranger ein paar Stockschläge, ihr verliert XP und euer Ruf leidet. Wie viel, das hängt davon ab, was ihr getan habt. Ein paar Stunden unerlaubt auf einem Strohbett schlafen wird am nächsten Tag vergessen sein, ein Mord wird euch eine Weile nachhängen. Soweit, so cool, so alles ideal. Oder nicht?

Zum einen gibt es mit diesem Reaktionssystem die üblichen kleinen Probleme. Manchmal tut man irgendwas Verbotenes und weiß nicht mal was. Es passierte mir ein paar Mal, dass eine Wache mich stellte und einen kleinen Betrag eintrieb, aber ich habe nie erfahren, was eigentlich los war. Oder ihr stolpert durch ein Haus auf der Suche nach einem Quest-NPC, geratet aber in verbotene Zimmer und verlasst sie nicht schnell genug. Im echten Leben sagt man kurz, was los ist, diese Option gibt es hier nicht. Aber ein echtes Zusammenfallen der Glaubwürdigkeit gibt es erst, wenn man darüber nachdenkt, dass man nur ein kleines Vergehen beging, aber automatisch jeder Wächter in der Stadt darüber Bescheid weiß, das Gesicht des Verbrechers kennt und ihm gnadenlos nachsetzt. Autoritäre Überwachungsstaaten sind nicht dermaßen auf Zack wie es Kuttenberg um 1400 war. Ich weiß, darüber jetzt zu schwadronieren klingt fies, aber eigentlich ist es ein großes Lob. Erst wenn alles andere richtig gut läuft und überzeugt, kann man sich wirklich so richtig über solche Dinge aufregen. Ich laufe lieber dreimal am Tag vor eigentlich zu aufmerksamen Wachen davon, als dass ich auf all das verzichten würde.

Zumal, die Welt ist ja groß, da kann man ja auch mal weiterziehen und Gras über die eine oder andere Sache wachsen lassen. Das passiert nämlich auch, man wird euch nicht ewig für Kleinkram jagen und ein Dorf weiter wissen sie eh nichts davon. Die erste Karte ist schon nicht so klein, mit einem größeren Dorf, ein paar kleinere Gehöfte, zwei kleinen Burgen und was man halt sonst noch in der Provinz braucht. Alles mehr oder weniger reale Orte, Karte Zwei dagegen, mit der nicht kleinen Stadt Kuttenberg, ist das Fünffache? Vielleicht mehr und die Inhaltsdichte ist nicht kleiner. Nun, etwas schon, ihr habt mehr Landschaft dazwischen, was gut für das Feeling ist, aber nicht eben nicht so Quest-belastet. Aber um es noch mal zu betonen, dieses Spiel ist groß und wenn man was in einer Ecke der Welt nicht so läuft, es gibt immer genug woanders zu tun, während der versteckte Cooldown der Wachen läuft.

Würfeln zum Beispiel! Ich liebe das Würfelspiel. Ich habe es mir zum Schluss aufgehoben, weil das Beste ja zum Schluss kommt. Das ist gar nicht mal so übertrieben, ich habe dermaßen viele Stunden mit diesem Spiel im Spiel verbracht, das ich akzeptieren muss, dass ich vielleicht ein Gambling-Problem haben könnte. Bloß gut, dass es dieses Game nicht im örtlichen Casino am Ku’damm gibt. Ihr spielt eigentlich nur mit sechs Würfeln und einem einfachen Zählsystem, aber mit gezinkten Würfeln und Karten mit Sonderregeln für höhere Einsätze gibt es eine fast perfekte Mischung aus Glück und Taktik und es ist auch das erste, was ich tun werde, wenn ich hier das letzte Wort getippt habe.

Es bringt uns aber auch zum seltsamen Speichersystem von Kingdom Come: Deliverance 2. Um sicher beim Würfel Geld zu machen, muss man natürlich vorher speichern können. Das Spiel hat ein komplettes System, um sicherzustellen, dass ihr nicht wild schnell-speichert. Ihr müsst in eurem eigenen – oder zumindest angemieteten – Bett schlafen. Alternativ trinkt ihr einen Retterschnaps, der aber auch die Nachteile der durch Alkohol gesenkten Werte mit sich bringt. Sollte euch das reale Leben dazwischenkommen, dürft ihr im Menü das Spiel außerhalb von Kämpfen jederzeit speichern, und dann ins Hauptmenü verlassen. Alle Gamer-Instinkte, seit Fire Emblem, sagen einem, dass dieser Spielstand nach dem erneuten Laden gelöscht wird und das wirklich nur als erweiterte Pausefunktion gedacht ist. Was in keiner Weise der Fall ist, ihr behaltet den Spielstand, dürft beliebig viele anlegen und der einzige Nachteil ist, dass ihr auf der zweiten, großen Karte dreißig Sekunden warten müsst, bis die riesige Map geladen ist. Ich weiß wirklich nicht, ob es ein kaputtes Fire-Emblem-Speichern ist oder ein unnötig umständliches Schnellspeichern. So oder so, es ist etwas seltsam. Aber nicht weiter schlimm.

Technisch merkt man immer wieder, dass dies hier kein Triple-A ist. Die Grafik ist alles andere als hässlich und zeigt das, was sie zeigen soll, sehr ansehnlich. Das wäre vor allem die Weite der sanften böhmischen Hügel, Felder und Wälder, mit den kleinen Orten dazwischen. Alles genau richtig vom Feeling und ein nächtlicher Ritt bei Mondschein sollte auf jeden Fall auf eurer To-do-Liste für 2025 stehen. Aber sobald ihr nah rangeht, wird es ein gutes Stück billiger. NPCs lassen sich klar nach Wichtigkeit für den Plot aufteilen. Je wichtiger, desto besser sind ihre Gesichter modelliert, bis runter zum komplett austauschbaren Bauern-Modell. Die Häuser sehen schon eher funktional als detailliert aus, selbst für die damalige Zeit. Alles in dieser Richtung wirkt eher 2018 als 2025, aber immer noch auf eine Art, mit der ich gut leben kann. Sehen wir es so: Hätte das Spiel ein Budget, das anderen Look erlauben würde, hätte es nicht so konsequent seine spielerischen Ansätze umsetzen können. Zumindest läuft es alles stabil. In Kuttenberg gibt es ein Haus, das aus der Weltgeschichte glitched, der Hund clippt gern mal durch Tische, alles Kleinkram. Es ist ein hübsches Spiel, das visuell erreicht, was erreichen muss. Mit den gelegentlichen kleinen Ausflügen in die Schönheit hier und da. Reicht.

Musikalisch wird solide Kost geboten, es ist halt etwas generische, aber hübsche Pseudo-Mittelalter-Mucke, gemischt mit orchestralen Themen. Nichts davon haut einen jetzt 2025 aus den Schuhen, aber es passt schon. Mehr beeindruckt haben mich die deutschen Sprecher. Bis runter zu irrelevanten Kneipengängern passt jede Stimme. Ihr habt Akzente ins Fränkische, Bayrische, Badische – kein Berlinisch, ich bin enttäuscht – und viele mehr. Seltsamerweise funktioniert das. Sicher, man schmunzelt gelegentlich mal, aber da die Dialoge ordentlich geschrieben sind, bleibt die Glaubwürdigkeit der Charaktere gewahrt. Lediglich das Gefluche ist auf Dauer etwas nervig. Es ist wieder ein klein wenig zu viel des Guten und ich wünschte, osteuropäische Studios würden ein wenig das Pisse/Scheiße/Ficken einfangen. Bei letzterem ist es sicher auch gut, dass von den Akten selbst weniger davon zu sehen gibt. Niemand möchte diese Charaktermodelle beim Sex erwischen. Aber man muss ja auch nicht ständig vor sich hinfluchen. Eine lustige Beobachtung am Rande: In der englischen Version gibt es sehr viel weniger davon und auch deutlich weniger obszön. Aber eigentlich bin ich ja auch nur enttäuscht, dass die Ausdrücke „Kuhgeher“, „Puderarsch“ und „Galgenschwengel“ nicht genutzt wurden. Das Mittelalter hatte eine so vielfältige Sprache, da blieb hier viel ungenutzt auf dem Tisch liegen.

Kingdom Come: Deliverance 2 - Test Fazit

Ich lästerte die letzten 4500+ Worte deutlich weniger über Kingdom Come: Deliverance 2 als ich es vor ein paar Wochen noch erwartet hätte. Aber man muss halt auch wirklich sagen, dass die ersten 20 oder so Stunden wirklich kein leichter Einstieg sind. An dem Moment, in dem man Baldur’s Gate 3 solide am Laufen und Dragon Age halb durch hat, beginnt dieses Spiel erst seinen Fluss zu finden. Oder vielmehr: Ihr findet erst euren ersten Platz in der Welt, denn ein nicht kleiner Teil des Charmes von Kingdom Come 2 ist, das es sich herzlich wenig um euch und eure Anliegen kümmert. Die Welt macht ihr Ding und ihr müsst gucken, wo ihr da hingehört. Keine magische Waffe fällt euch vor die Füße, stattdessen klaut ihr erst mal Äpfel, um nicht zu verhungern. Das ist alles das Gegenteil von heroischer Fantasy. Es ist dreckiges Mittelalter, das ihr hier bekommt.

Aber dann immer mehr findet ihr euch zurecht und entdeckt all die spielerischen Schätze, die unter der eher hübschen als beeindruckenden Optik lagern. All die verschiedenen Schichten an sozialen Systemen, Charakterentwicklungen und Feinheiten der Welt generell beginnen immer mehr ineinanderzugreifen. Ihr akzeptiert, dass ihr nie der Drachentöter sein werdet, aber macht euren Frieden damit als freigeistiger Bürger eine erstaunlich kohärente Welt zu bewohnen, mit ihren Regeln zu leben und sie hier und da auszunutzen. Dabei vergesst ihr immer wieder, dass Kingdom Come 2 eines der unspaßigsten Kampfsysteme in einem großen Rollenspiel überhaupt hat. Vor allem, weil zu kämpfen so optional wie selten in einem großen Rollenspiel ist. So sehr und so geschickt schafft es das, dass ich sogar dieses Kampfsystem verzeihen kann.

Kingdom Come: Deliverance 2 kreuzt ganz viele Ambitionen, die Rollenspiele mal hatten und über die Zeit oft vergaßen, zu einem Amalgam, das erstaunlicherweise fast funktioniert. Sicher, weder das Justiz-System in dieser Welt noch alle Quest noch sonst was ist perfekt. Wer nörgeln möchte, dem gibt das Spiel mehr als genug Munition. Aber die Mischung aus Sandbox-Gameplay-Optionen und strukturierter Regelgestaltung ist ausgesprochen beeindruckend und ich denke in dieser Größenordnung fast einmalig. Ich glaube, ich habe auch bei Dragon Age „mehr als die Summe seiner Teile“ geschrieben und das trifft auch auf Kingdom Come 2 zu, noch etwas mehr sogar. Es ist der praktisch diametrale Gegenentwurf zu dem locker-flockigen High-Fantasy-Ausflug mit seinen unglaublich spaßigen Kämpfen. Dafür ist die Belohnung, dass man sich hier durchbeißt, auch höher, wenn ihr ganz langsam euer neues Leben in Böhmen um 1400 in seine Bahnen bringt. Und jetzt entschuldigt mich. Der Würfeltisch ruft.