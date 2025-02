Kingdom Come: Deliverance 2 begeistert Technik-Experten auf PC und zeigt, wie Spiele zum Launch aussehen sollten

Das Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance 2 hebt sich von vielen modernen Spielen ab, indem es als vollständiges und ausgereiftes Spiel auf den Markt kam, ohne die typischen technischen Probleme, die viele andere AAA-Titel besonders auf dem PC plagen. Ein Grund für den stabilen Zustand des Spiels ist die Entscheidung für die CryEngine, die bereits im ersten Teil genutzt wurde und für große, offene Welten optimiert ist. Die DirectX 12-Version der Engine zeigt sich überraschend performant, ohne die üblichen Stotterprobleme und Frame-Time-Schwankungen moderner PC-Spiele. Digital Foundry hat sich die PC-Fassung des Rollenspiels näher angeschaut.

Kingdom Come: Deliverance 2 Genre: Adventure-Rollenspiel

Plattform: PS5, PC, Xbox Series

Release: 4. Februar 2025

Entwickler / Publisher: Warhorse Studios / Deep Silver

Überzeugt auch auf älteren Systemen

Auch auf einem Mittelklasse-PC mit einem Ryzen 5 3600 und einer RTX 4060 oder 4070 Super bleibt die Performance demnach stabil. Besonders beeindruckend ist für die Technik-Experten das Fehlen von Shader-Compilation-Stottern, ein Problem, das viele aktuelle PC-Spiele plagt. Die Warhorse Studios haben dies offenbar durch intelligentes Caching während der Ladebildschirme oder im Hintergrund gelöst. In acht Stunden Spielzeit traten nur zwei minimale Framedrops auf, beide im Prolog, was angesichts der Gesamtperformance vernachlässigbar ist.

Wie gesagt, ist das Fehlen der leidigen Stotterprobleme ein echtes Highlight. Und selbst in belebten Stadtgebieten wie Kuttenberg bleibt die Bildrate konstant, was bei anderen großen Rollenspiel wie Dragon’s Dogma 2 oder Avowed nicht der Fall ist. Das Spiel kombiniert dichte Umgebungen, realistische NPC-Routinen und eine aufwendige Beleuchtung, ohne dadurch eine übermäßige CPU-Belastung zu verursachen. Damit läuft es trotz eines ambitionierteren Designs effizienter als sein Vorgänger – eine Seltenheit in modernen Open-World-Spielen.

Einige Beispiels für die indirekte Beleuchtung, inklusive Ambient Occlusion, indirekte Schatten und Farbtransfers. | Image credit: Warhorse Studios/Digital Foundry

Grafisch überzeugt das Spiel besonders durch sein fortschrittliches Global-Illumination-System (SVOGI) in der CryEngine. Diese Technik nutzt eine voxelbasierte Lichtberechnung, um realistische diffuse Beleuchtung und Lichtreflexionen zu erzeugen. Dadurch wirken Innenräume dunkler und Lichtfarben werden korrekt auf benachbarte Oberflächen übertragen. Die Landschaftsgestaltung profitiert laut Digital Foundry besonders von diesem System, da natürliche Lichtstimmungen und Schattenwürfe eine dichte Atmosphäre erzeugen. Zentraleuropäische Wälder und Hügel wurden selten so überzeugend dargestellt.

Trotz der technischen Stärken gibt es jedoch einige Einschränkungen. Pflanzen- und Wasseranimationen laufen mit einer niedrigeren Framerate als das restliche Spiel, was zu ungleichmäßigen Bewegungen führe. Besonders auffällig ist, dass Zwischensequenzen auf 30 fps begrenzt sind, obwohl Mods belegen, dass sie problemlos mit einer höheren Bildrate laufen könnten. Zudem fehlen moderne Features wie HDR und fortschrittlichere Reflexionen, da das Spiel hauptsächlich auf Cubemaps und Screen-Space-Reflexionen setzt. Eine Option für Raytracing-Reflexionen könnte hier eine sinnvolle Ergänzung für die Zukunft sein.

Mit Ultra-Einstellungen sieht das Spiel überwiegend großartig aus. Niedrigere Einstellungen führen allerdings häufig zu spürbaren Downgrades, etwa in Form von gestreiften Linien auf der Haut, blockartigen Schatten mit Lichtlecks oder volumetrischen Artefakten. | Image credit: Warhorse Studios/Digital Foundry

Insgesamt ist Kingdom Come: Deliverance 2 für Digital Foundry eine beeindruckend optimierte Veröffentlichung, auf die die Warhorse Studios zu Recht stolz sein können. Das Spiel läuft nicht nur hervorragend, sondern bietet auch eine der stimmungsvollsten und technisch ausgereiftesten Open-World-Umgebungen der letzten Jahre. Während einige grafische Aspekte noch Potenzial zur Verbesserung haben, ist das Gesamterlebnis bereits herausragend – und nach Ansicht der Technik-Experten eine klare Empfehlung für Fans realistischer Rollenspiele.