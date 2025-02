Kingdom Come Deliverance 2: Komplettlösung, Tipps und Tricks

Kingdom Come Deliverance 2 ist endlich da und mit ihm Heinrich, der längst kein einfacher Schmiedesohn mehr, sondern zum Leibwächter Hans Capons aufgestiegen ist. Die Welt, in der er sich bewegt, greift die Stärken des ersten Teils auf, nur in deutlich größerem Ausmaß. Erneut erwartet uns ein Mittelalter voller ruppiger Gesellen, blutiger Schwertkämpfe und harter Entscheidungen.

In der Komplettlösung zu Kingdom Come Deliverance 2 zeigen wir den Weg durch alle Quests, verschiedene Ansätze, Probleme zu lösen, wie man mit Waffen umgeht, speichert, wie die Schnellreise funktioniert, welche Fertigkeiten es gibt und vieles mehr. Es ist ein großes Abenteuer geworden, also schultert den Ranzen, ab aufs Pferd und viel Spaß im rauen Mittelalter des Jahres 1403.

Kingdom Come Deliverance 2: Komplettlösung - Inhalt

Allgemeine Tipps und Guides

Spielgrundlagen

Werte und Attribute

Bedürfnisse

Spielwelt

Diebeskunst

Handwerk

Hauptquests

Nebenquests

Aufträge und Aktivitäten

Tipps und Tricks zu Kingdom Come Deliverance 2

Nehmt euch Zeit für die Quests: KCD2 belohnt es wie wenige andere Rollenspiele, wenn man in den Quests nicht nur von Marker zu Marker eilt und sofort tut, was die Zielsetzung verlangt, sondern alle Optionen ausschöpft bzw. sie sich erst einmal erarbeitet. Sprecht mit jedem Charakter, der nur im Entferntesten in die Angelegenheit involviert ist. Sucht jeden Ort, zu dem ihr geschickt werdet, genauestens ab. Und erfüllt alle optionalen Questziele, bevor ihr die obligatorischen angeht. Oftmals erlangt ihr so zusätzliches Wissen oder schaltet weitere Verläufe frei, wie man die Aufträge abschließen kann. Manche Inhalte kann man sogar verpassen, wenn man nicht gründlich genug spielt, auch im Rahmen der Hauptgeschichte.

Fast alle Quests sind dauerhaft verfügbar: Eine kurze Anmerkung zum Thema Punkt ohne Wiederkehr, der niemanden kümmern muss, wenn es um die Nebenaufgaben geht. Das Spiel warnt explizit, wenn ihr im Begriff seid, einen wichtigen Punkt der Handlung zu überschreiten. Die Nebenquests und Aufträge sind bis auf eine Ausnahme (die namentlich deutlich genannt wird) nicht davon betroffen und können jederzeit nachgeholt werden.

Quicksave ja oder nein? Das Speichersystem hat seine Eigenheiten, aber so schlimm ist es nicht. Selbst in der ursprünglichen Version ohne Mods könnt ihr den Spielstand nahezu jederzeit speichern, indem ihr im Menü die Option "Speichern und ins Menü" auswählt. Das Spiel wird daraufhin beendet und gesichert. Den dabei erzeugten Spielstand könnt ihr beliebig oft neu laden (ohne das Spiel jedes Mal beenden zu müssen).

Die Freude am Alltäglichen: KCD2 gibt uns eine Sinnhaftigkeit darin, ein einfacher Bürger in seiner Welt zu sein, losgelöst von Quest- oder sonstigen Erzählstrukturen. Heinrich kann Kräuter sammeln, Tränke brauen, Waffen schmieden, Fleisch räuchern, Bücher lesen, sich betrinken, reiten, jagen und vieles mehr. In all diesen Disziplinen sammelt er Erfahrung und erhöht langsam seine Hauptstufe. Ihr könnt theoretisch den maximalen Level erreichen, ohne eine Quest abschließen zu müssen. Gleichsam ermöglicht das Spiel beiläufige Fortschritte in der Charakterentwicklung durch das reine Erkunden und Interagieren mit der Spielwelt.

Was ist das Ziel im ersten Gebiet? Auf der ersten großen Karte, die das Spiel für uns öffnet, besteht das Hauptziel darin, Einlass zu einer Hochzeit in Semin zu erlangen und einen Brief an Herrn Otto von Bergow zu übergeben. Dies ist nicht möglich ohne die Hilfe des Schmieds Radovan oder des Müllers Kreyzl, die ihr anfangs in der Schenke in Troskowitz trefft. Hängt euch an einen von ihnen dran (oder an beide) und folgt ihren Nebenquests, damit Heinrich an der Hochzeit teilnehmen darf.

Wann gelangt man in die große Stadt? Es dauert eine Weile, bis man Kuttenberg betreten und seine Straßen erkunden darf. Erst müsst ihr die Geschehnisse auf der ersten Karte (rund um Burg Trosky) abschließen, und wie lange das dauert, hängt von eurem Tempo ab. Wer sich viel Zeit lässt und jeden Stein doppelt umdreht, kann locker 30 Stunden oder mehr im ersten Gebiet zubringen.

Wann bekommt man ein Pferd? Nachdem Heinrich sein Reittier während der Einleitung verliert, könnt ihr es in der Ortschaft Semin zurückholen. Sprecht dort mit dem Stallburschen Ballatay, um schnellstmöglich zurück in den Sattel klettern zu können, siehe Pferde in KCD2. Netter Nebeneffekt der Tiere: Sie kommen mit einer eigenen Tragekapazität (sind also gut zum Auslagern von Gegenständen).

Achtet auf die körperlichen Bedürfnisse: KCD2 verfolgt bis zu einem gewissen Grad einen Simulationsaspekt, der beispielsweise Tagesabläufe der Bewohner oder körperliche Bedürfnisse nachstellt. Für Heinrich sind vor allem drei Werte relevant: Hunger (wird gestillt durch Nahrungsaufnahme), Energie (wird durch Schlafen in einem Bett aufgeladen) und Gesundheit (ebenfalls durch Schlafen oder Konsum eines heilenden Trankes). Diese Werte stehen zum Teil in einer Wechselwirkung und können Heinrich immer mehr beeinträchtigen. Bleibt er zu lange wach, ist er erschöpft, Charisma und Redekunst sind reduziert und ihm wird hin und wieder schwarz vor Augen. Wer zu lange auf Nahrung verzichtet, kann sogar verhungern.

Trocknet Kräuter und Nahrungsmittel: Dieses Vorgehen sollte man schnellstens verinnerlichen, um die Haltbarkeit der Lebensmittel zu erhöhen bzw. um rohe Zutaten überhaupt genießbar zu machen. Während geräucherte oder gekochte Zutaten (zum Beispiel Eier oder Fleisch) eine begrenzte Lebensdauer haben, bevor sie verfallen und eine Lebensmittelvergiftung bewirken können, trifft dies auf gedörrte Lebensmittel nicht zu. Legt Fleisch oder Käse in ein Trockengestell, wie man es mit Kräutern tun kann, dann bleiben sie eine Ewigkeit verzehrfertig und ihr müsst keine wertvollen Nahrungsmittel wegschmeißen.

Wieso ist mein Charisma plötzlich reduziert? Neben den körperlichen Bedürfnissen wertet das Spiel soziale Aspekte aus, wenn es um Heinrichs Auftreten geht. Hat er nur ein dreckiges Gesicht, genügt es, dieses in einem Zuber voller Wasser zu waschen (steht in jedem Dorf herum). Sind seine Kleider blutig von der letzten Schlacht und abgetragen, könnt ihr sie im Badehaus reinigen lassen. Anschließend sollte das Charisma wieder den alten Wert haben.

