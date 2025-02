Kingdom Come: Deliverance 2: Modder beseitigt nervigen Würstchen-Bug – endlich rollen die Leckerlis für euren Hund Mutt nicht mehr weg

Kingdom Come: Deliverance 2 bietet euch realistisches Mittelalter-Feeling mit beeindruckenden Details und einer gigantischen Map. Doch selbst in der historisch akkuraten Welt passieren den Entwicklern hier und da kleine Designfehler, die das Spielerlebnis unnötig erschweren. Ein besonders kurioser Bug betrifft die Leckerlis eures besten Freundes Mutt. Hund Mutt kann nur hilflos zusehen, wie sein leckeres Trockenfutter einfach wegrollt – besonders auf geneigten Flächen. Doch glücklicherweise gibt es die hilfsbereite Modding-Community, die Mutt aus seinem hungrigen Dasein befreien möchte.

Kingdom Come: Deliverance 2 Genre: Adventure-Rollenspiel

Plattform: PS5, PC, Xbox Series

Release: 4. Februar 2025

Entwickler / Publisher: Warhorse Studios / Deep Silver

Mutts rollender Snack

Mutt ist wohl der treueste Begleiter in Kingdom Come: Deliverance 2, und ihr könnt ihn auf verschiedene Weisen unterstützen – unter anderem durch Leckerlis. Doch einige Spieler mussten feststellen, dass das Trockenfutter, welches als sein Hauptleckerli dient, oft auf schräge oder unebene Untergründe davonrollt und somit unbrauchbar wird. Nicht nur ist das eine nervige Ressourcenverschwendung, sondern es sorgt auch für frustrierende Spielerfahrungen, da es manchmal regelrecht zum Kampf wird, die perfekte Stelle für Mutts Snack-Pause zu finden. Viele frustrierte Spieler und Mutts mussten so dem wegrollenden Trockenfutter hinterherschauen, wie es im Nirgendwo verschwindet.

Würstchen sind die Lösung

Um Mutt nun endlich einen leckeren Snack zu gönnen, hat sich der Modder Fatwalrus den Dried Meat-Sausage-Mod ausgedacht, der eine effektive Lösung für das Problem gefunden hat. Statt flachem Trockenfleisch bekommt Mutt nun Wurst, die durch ihre leicht gewölbte Form nicht mehr so leicht wegrollen kann. Dadurch bleibt der Snack an seiner Stelle, und Mutt kann ihn direkt genießen. Neben dieser Lösung hat Fatwalrus auch weitere Änderungen ins Spiel gebracht, wie das Entfernen störender Trinkgeräusche der Pferde oder das Umfärben von Eimern.

So zeigt die Modding-Community mal wieder, wie Titel von ihren Anpassungen profitieren können, indem sie kleine Probleme und Details verbessern. Dank der Mod kann nun auch euer vierbeiniger Freund seinen wohlverdienten Snack genießen und hoffen, dass sein Würstchen immer vor seiner Nase landet.