Kingdom Come: Deliverance 2 ist auf dem Weg zum nächsten Meilenstein, erinnert Embracer an das, wofür man stehen möchte

Der kriselnde Publisher Embracer feiert den Erfolg von Kingdom Come: Deliverance 2.

Kingdom Come: Deliverance 2 Genre: Adventure-Rollenspiel

Plattform: PS5, PC, Xbox Series

Release: 4. Februar 2025

Entwickler / Publisher: Warhorse Studios / Deep Silver

Nach neuesten Angaben des Unternehmens nähert sich das Spiel "schnell" zwei Millionen Verkäufen.

Erfolgreich gestartet

Für Embracer ist es nach den Rückschlägen der vergangenen Jahre eine willkommene Erfolgsmeldung. Innerhalb von 24 Stunden konnte sich das Spiel mehr als eine Million Mal verkaufen und erreichte mehr als 250.000 gleichzeitig aktive User auf Steam.

"Wir sind der festen Überzeugung, dass das Spiel auch in den kommenden Jahren beträchtliche Umsätze generieren wird, was die außergewöhnliche Qualität, die Immersion und die Attraktivität von Kingdom Come: Deliverance 2 unterstreicht", teilt der Publisher mit.

Eine Erinnerung an die eigenen Werte

In den vergangenen Jahren hatte Embracer mit finanziellen Problemen zu kämpfen. Man musste mehrere Studios abstoßen oder verkaufen, nachdem zum Beispiel auch Titel wie der Reboot von Saints Row floppten.

"Der Erfolg von Kingdom Come: Deliverance 2 ist eine Erinnerung an das, was uns antreibt - großartige Produkte auf den Markt zu bringen", sagt Mitgründer Lars Wingefors.

"Hochwertige Teams brauchen die Ressourcen und die Zeit, um ihre Visionen umzusetzen. Wenn man die richtigen Teams hat, kommt dieses Vertrauen allen zugute, auch den Spielern, Mitarbeitern und Aktionären. Ich bin überzeugt, dass wir auch in Zukunft zu den Branchenführern in unseren Kerngeschäftsfeldern gehören werden."

So wird Kingdom Come: Deliverance 2 wachsen

Im Vorfeld der Veröffentlichung hatte Entwickler Warhorse bereits eine Roadmap zu den Post-Launch-Inhalten veröffentlicht. Dazu zählen unter anderem die drei Erweiterungen Begegnungen mit dem Tod (Sommer 2025), Das Erde der Schmiede (Herbst) und Mysteria Ecclesia (Winter).

Für den Frühling sind wiederum mehrere kostenlose Updates geplant. Mit diesen möchte man unter anderem ein Barbier-Feature einführen, mit dem ihr das Aussehen von Hauptcharakter Heinrich anpassen könnt. Ebenso geplant sind ein Hardcore-Modus mit größeren Herausforderungen und Pferderennen.