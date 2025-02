Kingdom Come Deliverance 2: Nebenquests und wie man sie abschließt

Die Nebenquests in Kingdom Come Deliverance 2 sind optionale Aufgaben, die thematisch die große Haupthandlung streifen können, aber nicht verfolgt werden müssen.

Die Geschichte um den Brief und die in der Umgebung von Trosky in Gang gesetzten Geschehnisse hält uns viele Stunden auf Trab. Daneben gibt es eine Vielzahl nebensächlicher Quests, die in ihrer Länge teils gut und gern mit den umfangreichen Hauptquests mithalten können. Sie zu erfüllen lohnt sich in jedem Fall, allein schon für die Belohnung - noch dazu sind sie interessant geschrieben und vertiefen das Verständnis für die Spielwelt. Hier die Übersicht.

Alle Nebenquests in Kingdom Come Deliverance 2