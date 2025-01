Kingdom Come Deliverance 2 Release: Zeiten, Preload - Alle Infos, die ihr braucht

Die Veröffentlichung von Warhorse Studios' Mittelalter-Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance 2 rückt näher. Vielleicht habt ihr die eine oder andere Frage zum Release der Fortsetzung, die für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen wird.

Nachfolgend versuchen wir euch daher die brennendsten Fragen rund um den Start von Kingdom Come: Deliverance 2 zu beantworten.

Kingdom Come Deliverance 2: Alles zum Release Inhalt:

Wann erscheint Kingdom Come: Deliverance 2?

Das offizielle Release-Datum für Kingdom Come: Deliverance auf PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC ist der 4. Februar 2025.

Spielen könnt ihr das Spiel auf der PlayStation 5 ab 17 Uhr deutscher Zeit. Offizielle Angaben zu den anderen Plattformen liegen bislang noch nicht vor, geht aber erst einmal davon aus, dass es dort ähnlich ablaufen wird.

Wann beginnt der Preload für Kingdom Come: Deliverance 2?

Derzeit liegen noch keine offiziellen Angaben zu einem Preload von Kingdom Come: Deliverance 2 vor.

Geht aber erst einmal davon aus, dass dies sowohl auf der Xbox Series X/S als auch auf der PlayStation 5 möglich sein wird. Auf Steam solltet ihr hingegen nicht zwingend damit rechnen.

Sobald offizielle Details vorliegen, aktualisieren wir diese Seite.

Ist Kingdom Come: Deliverance 2 im Game Pass?

Nein, Kingdom Come: Deliverance 2 wird zumindest zum Verkaufsstart nicht im Game Pass enthalten sein.

Dass das Spiel später einmal dort verfügbar ist, lässt sich nicht ausschließen, bis dahin dürfte es aber noch eine Weile dauern.

Was sind die PC-Anforderungen von Kingdom Come: Deliverance 2?

Warhorse hat für Kingdom Come: Deliverance 2 PC-Anforderungen für verschiedene Konfigurationen genannt.

Es gibt einmal Mindestanforderungen, mit denen ihr auf niedrigen Einstellungen spielen könnt. Dann haben wir die empfohlenen Konfigurationen für verschiedene Auflösungen bei mittleren und hohen Einstellungen sowie die Ultra-Einstellungen.

Details findet ihr hier auf diesem Bild in der Übersicht:

Die PC-Anforderungen von Kingdom Come: Deliverance 2.

Kann man Kingdom Come: Deliverance 2 auf der Xbox One oder PS4 spielen?

Nativ lässt sich Kingdom Come: Deliverance 2 auf der Xbox One oder PlayStation 4 nicht spielen. Auf Umwegen könnte das aber zumindest auf der Xbox One schon funktionieren.

Sofern das Mittelalter-Rollenspiel auch via Xbox Cloud Gaming spielbar ist, könntet ihr es mithilfe des Game Pass Ultimate per Stream auf der Xbox One spielen.

