Kingdom Come Deliverance 2: Ihr hasst Schusswaffen? Das ist genau so beabsichtigt - "Wir wussten, dass es eine Meme-Waffe sein würde"

Die Warhorse Studios legen bei Kingdom Come: Deliverance 2 großen Wert auf Details und das zeigt sich auch bei den Schusswaffen.

Was nicht immer von Vorteil sein muss, denn zur damaligen Zeit kamen Schusswaffen hauptsächlich bei großen Schlachten wirklich zum Einsatz, weswegen man im Vorgänger darauf verzichtete.

Historische Genauigkeit

Und auch in Kingdom Come: Deliverance 2 ist es nicht so, dass ihr einfach eure Schusswaffe zückt und reihenweise Gegner über den Haufen ballert. Wichtig ist den Machern hier die historische Genauigkeit: "Wir arbeiten an einem Videospiel", sagt Warhorse' PR-Manager Tobias Stsolz-Zwilling gegenüber PC Gamer. "Und das ist in erster Linie das Hauptziel: Wir wollen ein fesselndes, cooles, lustiges und nettes Videospiel haben."

"Wir bemühen uns jedoch sehr, es so authentisch wie möglich zu gestalten. Wir überprüfen die Dinge doppelt, so dass, wenn der Spieler es spielt oder wenn jemand es überprüft, die Dinge, die dort enthalten sind, zumindest plausibel sind."

"Schusswaffen wurden normalerweise in Massen eingesetzt, etwa gegen heranstürmende Kavallerie", sagt Senior Game Designer Ondřej Bittner. "Sie waren so etwas wie der Beginn der Schlachtreihen."

"Allein die Vorstellung, dass jemand durch den Wald geht, von Banditen angegriffen wird und einen Boomstick auspackt - das ist lächerlich. Wir wussten also, dass es eine Meme-Waffe sein würde, aber das war für uns okay."

Es braucht einfach viel Zeit, bis eine solche Waffe überhaupt einsatzbereit ist. Und dann erst das Nachladen. In der Zeit hat euch wahrscheinlich schon jemand erstochen oder mit dem schneller feuernden Bogen beschossen.

"Das Geräusch der Waffe stammt von der Waffe meines Freundes", erläutert Bittner. "Es ist sehr cool, damit zu schießen, aber man hat das extreme Gefühl, dass man sterben könnte. Aber natürlich sind die modernen Nachbildungen viel sicherer, weil der Metallguss besser ist."

Wenn euch Schusswaffen fehlen, seid ihr also womöglich im falschen Spiel, denn die bringen euch hier nicht viel.

Kingdom Come: Deliverance 2 ist auf jeden Fall erfolgreich gestartet und konnte sich schon am ersten Tag eine Million Mal verkaufen.