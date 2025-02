Kingdom Come: Deliverance 2 begeistert Fans auf Steam: "Sehr positive" Reviews und hohe Spielerzahlen zum Launch des Rollenspiels

Der Launch von Kingdom Come: Deliverance 2 auf Steam ist geglückt, sowohl im Hinblick auf die Reviews als auch auf die Spielerzahlen.

Kingdom Come: Deliverance 2 Genre: Adventure-Rollenspiel

Plattform: PS5, PC, Xbox Series

Release: 4. Februar 2025

Entwickler / Publisher: Warhorse Studios / Deep Silver

Auf dem PC lässt sich das alles recht gut nachverfolgen und hier hat das Spiel bereits einen sehr positiven ersten Eindruck hinterlassen.

Großes Interesse am Mittelalter

In den ersten Stunden nach dem Launch erzielte Kingdom Come: Deliverance 2 laut SteamDB einen Höchstwert von 159.351 gleichzeitig aktiven Usern auf Steam.

Nicht schlecht für ein neues Spiel, das mitten in der Woche erscheint. Damit liegt das Spiel zugleich ein gutes Stück über dem Höchstwert des Vorgängers (96.069), der vor sieben Jahren erreicht wurde.

Kingdom Come: Deliverance 2 ist also klar auf Erfolgskurs, was sich auch in den bisher "sehr positiven" Reviews auf Steam widerspiegelt. Bisher sind rund 92 Prozent der Reviews positiv.

Vereinzelte Kritikpunkte beziehen sich unter anderem auf die Technik des Spiels. Manche Spieler berichten von häufigen Abstürzen, langen Ladezeiten und einer insgesamt instabilen Performance, selbst auf leistungsstarken Systemen.

Andere kritisieren vereinzelt das Gameplay und die Spielmechaniken. Bemängelt werden etwa eine ungenaue und träge Steuerung, was insbesondere in Kampfsituationen problematisch sei. Einige beschreiben die KI der Gegner als unausgereift, besonders im Hinblick auf unvorhersehbares Verhalten und mangelnde Herausforderungen. Wiederum andere sind bisher nicht so begeistert von der Story und bezeichnen sie vorhersehbar und wenig fesselnd.

Letztlich scheint es aber nicht den einen, großen Kritikpunkt zu geben, der sich durch alle negativen Reviews zieht. Was wiederum für das Spiel und seinen Zustand spricht. Dass bei einem Open-World-Spiel nicht alles perfekt läuft, ist heutzutage leider zu erwarten, dennoch scheint Kingdom Come: Deliverance 2 in einer insgesamt recht guten Position zu sein.

Mehr zum Spiel lest ihr in Martins Test zu Kingdom Come: Deliverance 2.

Habt ihr den Titel schon gespielt? Was sind eure ersten Eindrücke?