Kingdom Come Deliverance 2: Erste Schritte in Troskowitz und wo man Ausrüstung findet

Die ersten Schritte in Kingdom Come Deliverance 2 erfolgen nach Abschluss der Hauptquest Laboratores. Vorher könnt ihr euch nicht frei bewegen, sondern müsst den Anweisungen des Spiels folgen.

Erst nachdem Heinrich und Hans bei der Schlägerei in der Schenke aufgegriffen und an den Pranger gestellt wurden, öffnet sich die komplette Welt, die ihr dann erkunden könnt. An diesem Punkt startet die neue Hauptquest Ungeladene Hochzeitsgäste sowie die Nebenquest Köter. Außerdem empfiehlt sich ein Gespräch mit Bara, die am Wegrand steht, hilfreiche Infos springen lässt und die Nebenquest Kampfübung I freischaltet.

Kleidung finden und ausrüsten

Ab diesem Punkt könnt ihr mehr oder weniger tun, wonach euch zumute ist, aber das ist vielleicht nicht die beste Idee. Bevor Heinrich losziehen kann in die große weite Welt, sollte er wenigstens über die grundlegende Ausrüstung verfügen.

Wir befinden uns in Troskowitz, einem Dorf im Osten der Spielwelt. Schnell werdet ihr merken, dass die Bewohner nur spöttische Äußerungen für Heinrich übrig haben, solange er halbnackt und dreckig durch die Gegend läuft.

Unser erster Gang führt wieder zu einem Trog voller Wasser - etwa neben der Schenke, aus der wir gewaltsam geflogen sind -, an dem wir uns den Schmutz und die Schande abwaschen. Weiter geht es mit Kleidung, die ihr in eurem Inventar findet. Sie wurde lediglich abgelegt für die Szene am Pranger.

Da ihr bereits eine Waffe erhalten habt, legt auch diese an und ihr seid zumindest für das Gröbste gerüstet.

Troskowitz erkunden - was gibt es zu sehen?

Öffnet die Karte des Dorfes, zoomt heran und ihr solltet diese Ansicht vor euch haben:

Drossel, der Vogt: Er läuft durchs Dorf und liefert ein paar Hinweise zu Geschehnissen in der Gegend, unter anderem zu den frischen Gräbern oder einem Krämer (die auf der Karte markiert werden). Alchemietisch: Nutzt den Tisch zum Brauen von Tränken. Apotheker Emmrich: Bei ihm könnt ihr Tränke, Rezepte und Zutaten für den Alchemietisch kaufen. Schleifstein/Zimmermann: Nutzt den Stein zum Schärfen der Waffen (erspart ein Reparaturset oder die Kosten für eine Reparatur). Beim Zimmermann könnt ihr Waffen kaufen. Händler Jurg Thömel: Gibt euch ein paar Hinweise, verkauft einfache Waren und markiert seinen umgestürzten Karren auf eurer Karte. Schreiber Gaibl: Der Mann verkauft viele Bücher zur Hintergrundgeschichte und Fertigkeitenbücher (die wir uns anfangs leider nicht leisten können). Vor dem Haus findet ihr eine Ablasstruhe, um (mit barer Münze) für eure Sünden zu büßen. Schenke: Hier hat der Ärger begonnen. Bei der Schankmaid kann man Nahrung und Getränke kaufen. Außerdem gibt es hier einen Spieltisch zum Würfeln. Schneider Bartoschek: Handelt mit Kleidung, Rüstungen und kann Reparaturen durchführen. Trockengestell: Das Gestell in dem (abgesperrten) Schuppen wird benutzt zum Trocknen von Nahrung. Fleischer Bashka: Verkauft verschiedene Arten von Fleisch, Leder und Pelzen. Neben dem Gebäude findet ihr eine Räucherkammer zum Räuchern von Fleisch und Käse.

Nutzt die erste Stunde, um euch mit den entsprechenden Orten bzw. Personen vertraut zu machen. Es schadet nicht, über Land und Leute Bescheid zu wissen und die wichtigsten Mechaniken direkt zu Beginn zu verinnerlichen.

Beispielsweise sind manche Türen im Dorf verschlossen und können per Schlossknacken geöffnet werden, was uns aber mit dem Gesetz in Konflikt bringen kann. Wann immer ihr eine Straftat begeht (fremdes Eigentum betreten, Schlösser knacken, in einem fremden Bett schlafen etc.), solltet ihr sichergehen, dass euch niemand dabei beobachten kann.

Erkundet auch das Umland von Troskowitz, etwa den Friedhof genau östlich des Dorfes, die kleinen Höfe im Süden und was sonst noch so interessant erscheint. Habt ihr alles gesehen, ist es langsam an der Zeit für den nächsten Schritt.

Beispielsweise könnt ihr die Hauptquest Ungeladene Hochzeitsgäste angehen oder Köter wiederfinden. Auch die frischen Gräber und der umgestürzte Karren warten darauf, dass sie jemand erkundet.