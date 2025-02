Kingdom Come Deliverance 2: Speichern und welche Optionen wir dabei haben

Das Speichern in Kingdom Come Deliverance 2 unterscheidet sich von anderen Rollenspielen, jedenfalls in einzelnen, nicht zu unterschätzenden Aspekten.

Während man in vielen anderen Spielen jederzeit den Spielstand sichern kann, egal wo in der Welt man sich befindet, gibt es andere Vertreter, die lediglich automatisierte Checkpunkte erlauben. Kingdom Come 2 geht einen Mittelweg und lässt euch nur dann frei speichern, wenn ihr einen bestimmten Verbrauchsgegenstand bei euch habt und benutzt. Ohne Retterschnaps seid ihr auf ein rudimentäres System angewiesen.

Autospeichern in Kingdom Come Deliverance 2

Was das automatische Sichern des Spielfortschritts angeht, hält es Kingdom Come 2 wie alle anderen Spiele: Es passiert einfach. Autosaves werden regelmäßig angelegt, wenn man...

... bestimmte Punkte in einer Quest erreicht.

... eine neue Quest annimmt.

... in einem Bett in einer Unterkunft übernachtet.

In manchen Gasthäusern stehen Unterkünfte zur Verfügung, die man mieten kann, auch über einen längeren Zeitraum.

Da zum Speichern geeignete Betten in der Regel an eine Unterkunft gebunden sind (bzw. nicht unbegrenzt und vor allem nicht überall verfügbar sind), lässt sich der Fortschritt auf diese Weise nicht immer verlässlich festhalten.

Nicht jedes Bett in der Welt legt bei Benutzung einen Spielstand an. Das gilt in der Regel nur für Betten, die mit einem solchen Unterkunftssymbol auf der Karte markiert werden, einem Krug mit Ranken drumherum (z. B. beim Gasthaus zum Fuhrmann in Zelejow):

Zwischen einzelnen Autosaves können schon mal ein paar Stunden liegen, wenn man lange Zeit keine (handlungs-)relevanten Dinge tut, einfach nur die Gegend erkundet, Pech hat, weil das Spiel abstürzt, und so weiter und so fort. Aber es gibt ein Mittel dagegen.

Freies Speichern mit dem Retterschnaps

Natürlich hat es auch der gute Retterschnaps aus dem Vorgänger in den zweiten Teil geschafft und erfüllt denselben Zweck: Speichern, wo immer man möchte. Heinrich ist damit nicht an ein Gasthaus oder Questfortschritt gebunden.

Trinkt einen solchen Schnaps im Inventar, dann wird automatisch ein permanenter Spielstand angelegt. Alternativ sollte der Punkt Spiel speichern im Hauptmenü verfügbar sein, solange ihr einen Schnaps mit euch führt.

Das Rezept für den Retterschnaps lernt Heinrich früh in der Hauptgeschichte und kann das Gebräu dann per Alchemie herstellen. Vorher müsst ihr es im Inventar auswählen und erlernen.

Speichern beim Verlassen

Eine Ausnahme ist die Option Speichern und zurück zum Menü. Diese könnt ihr immer wählen, egal wann das Spiel beendet werden soll bzw. muss. Hierbei wird ein Spielstand angelegt, bei dem ihr das nächste Mal fortsetzen könnt.

Anders als die manuell mittels Schnaps erstellten Spielstände wird dieser jedes Mal beim Beenden und Speichern überschrieben. Der Vorgang ist beliebig oft wiederholbar.