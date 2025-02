Kingdom Come Deliverance 2: Schaufel finden und wofür man sie benutzt

Eine Schaufel in Kingdom Come Deliverance 2 ist ein hilfreicher Gebrauchsgegenstand, mit dem Heinrich in der Erde graben und beispielsweise Gräber ausheben kann.

Schon früh im Spielverlauf erfahren wir von den Geschehnissen in und um Troskowitz, den Gräbern, die in der Umgebung auftauchen, den Banditen, die Otto von Bergows Leuten in den Wäldern auflauern, und so weiter und so fort. Der Vogt Drossel beispielsweise weist uns auf ein paar frische Gräber hin, die südlich von Troskowitz erkundet werden können. Dafür benötigen wir eine Schaufel.

Hier die Position der Gräber auf der Karte, falls ihr einen Blick riskieren möchtet (was sich allein schon für die Beute lohnt):

Eine Schaufel in Kingdom Come Deliverance 2 finden

Im Laufe des Spiels haben wir mehrere Möglichkeiten, an eine Schaufel zu gelangen. Sie ist kein seltener Gegenstand, sondern sehr gebräuchlich im Mittelalter, sei es als Angebot bei einem Händler oder auf einem Friedhof.

Und Friedhof ist auch ein guter Startpunkt, um mit der Suche nach einer Schaufel zu beginnen. Östlich von Troskowitz seht ihr den örtlichen Friedhof, der ein wenig abgeschieden liegt. Ein einsamer Totengräber (er hat ein paar Erklärungen dazu, wieso das so ist) hält dort die Stellung.

Ihr müsst nicht mehr tun, als zu warten, bis sich der Mann mit seinen Aufgaben beschäftigt und Heinrich aus den Augen lässt. Lauft dann zu dem kleinen Gebäude auf dem Friedhof und schnappt euch die Schaufel, die neben dem Eingang an der Wand lehnt.

Das entspricht zwar streng genommen einem Diebstahl, aber wo kein Kläger, da kein Richter, heißt es. Und so ist es auch. Wer sich nicht erwischen lässt, hat somit eine kostenlose Schaufel und kann sich daran machen, die Gräber auszuheben.

Eine Schaufel in Kingdom Come Deliverance 2 kaufen

Alternativ, wenn ihr keine Straftat begehen möchtet, könnt ihr auch beim Händler Jurg Thömel in Troskowitz vorbeischauen und ihm eine Schaufel abkaufen. Sie kostet lediglich ein paar Groschen. Ansonsten kann der Händler Mordechai Haim im Lager der Nomaden weiterhelfen; auch er hat entsprechendes Gerät in Angebot.

Gräber mit einer Schaufel ausheben

Zum Ausheben eines Grabs müsst ihr erst mal eines finden, das dafür geeignet ist. In der Regel erkennt man es an einem kleinen Erdhaufen, der leicht aufgeschüttet aussieht. Stellt euch daneben und visiert den Boden an, dann könnt ihr per Knopfdruck mit dem Graben beginnen.

Heinrich muss die Schaufel dafür lediglich in seinem Inventar haben. Er greift sie sich automatisch und beginnt mit dem Graben, wenn ihr einen geeigneten Ort gefunden habt.