Kingdom Come: Deliverance 2 zeigt euch im 43-minütigen Gameplay-Video, was euch erwartet

Kingdom Come: Deliverance 2 ist eines der am meisten erwarteten Rollenspiele für 2025. Mit einem ausführlichen Gameplay-Video und neuen Details zu Spielmechaniken und Inhalten geben Warhorse Studios und IGN einen umfassenden Einblick in das kommende Mittelalter-Abenteuer. Spieler können sich auf ein aufregendes Rollenspielerlebnis mit Entscheidungsfreiheiten, verschiedenen Spielstilen und einer riesigen Spielwelt freuen, die mit Liebe zum Detail beeindrucken soll.

Ein Blick ins Gameplay

Das über 40-minütige Gameplay-Video präsentiert neue Inhalte. Die Einführung ins Spiel gibt einen kleinen Vorgeschmack und zeigt die verschiedene Spielstile, etwa den Soldat oder den Scout. Auch das Kampfsystem wird näher beleuchtet. Zudem soll der Nachfolger noch längere Spielzeiten haben. Für Entdecker bietet die offene Welt demnach bis zu 100 Stunden Gameplay. Spieler, die sich nur auf die Hauptstory konzentieren möchten, kommen deutlich schneller durchs Spiel. Das Spiel soll zugleich mit seinen aufwendigen Dialogen glänzen. Das Rollenspiel umfasst dabei über 11.000 Seiten Skript und mehr als 2,2 Millionen Wörter, was den Umfang von Kingdom Come: Deliverance 2 unterstreicht. Hier habt ihr einen Einblick in den Teaser:

Verschiebung des Release und Special-Editionen

Der Release wurde im August 2024 auf den 11. Februar 2025 verschoben, um den Entwicklern Zeit für den Feinschliff zu geben. Das Spiel wird für PC, PS5 und Xbox Series X|S erscheinen. Neben der Standard Edition werden eine Gold Edition mit Erweiterungspass für drei geplante Add-ons sowie eine exklusive Collector’s Edition für 199,99 € angeboten. Letztere enthält eine detailreiche Statue von Heinrich und seinem Pferd Pebbles, eine Stoffkarte von Kuttenberg, Anstecknadeln und weitere einzigartige Sammlerstücke für echte Fans. Diese exklusiven Inhalte sind perfekt für Liebhaber der Serie.

Mit neuen Inhalten, einer realisitschen Darstellung des Mittelalters und umfangreichen Spielmechaniken möchte Kingdom Come: Deliverance 2 ein Highlight für RPG-Fans werden. Der Februar 2025 dürfte für Fans von Rollenspiele mit einer langen Handlung, riesiger Open-World und weitreichenden Entscheidungen ein spannender Monat werden.