Kingdom Hearts 4 kommt zum Release auf die Unreal Engine 5

Zum Release wird Kingdom Hearts 4 wird das Rollenspiel auf die Unreal Engine 5 gebracht.

Schnell mal eben auf Unreal Engine 5 hochziehen

Mit diesem Upgrade wird auch die Grafik des Spiels um einiges verbessert. Wann genau der Release und somit auch das UE5-Upgrade kommen wird, steht noch nicht fest.

Diese frohe Kunde stammt aus einem Bericht von Famitsu, der am Wochenende veröffenlticht wurde, an der auch die Kingdom-Hearts-20th-Anniversary-Veranstaltung in Tokio stattfand.

Am Sonntag stellte Square Enix Gameplay für Kingdom Hearts 4 vor und teilte mit, dass das ARPG zum Release bereits auf die Unreal Engine 5 augerüstet sein wird.

Das Videomaterial selbst wurde aber noch mit Unreal Engine 4 gezeigt. Das Entwicklungsteam soll den Titel derzeit auf der neuen UE testen.

"Das komplette Spiel wird mit der Unreal Engine 5 entwickelt, und die Qualität der Beleuchtung und der Details wird einige Stufen höher sein", schreibt die Publikation Famitsu.

Und das Upgrade auf die Unreal Engine 5 ist noch nicht alles, was Kingdom Hearts an Neuigkeiten zu bieten hat.

Kingdom Hearts 4 hat sich gegen Verum Rex durchgesetzt

So wird behauptet, dass der Titel von Square Enix Studio in Osaka unter der Leistung von Co-Direktor Yasushi Yasue entwickelt wird.

Außerdem soll Kingdom Hearts-Direktor Tetsuya Nomura verraten haben, dass er mit dem Gedanken zu einem Spiel auf der Grundlage von Verum Rex spielt. Also so ein richtig echtes und kein Minispiel.

Nomura war laut eigenen Aussagen zwischen der Entwicklung von Kingdom Hearts 4 und Verum Rex hin- und hergerissen, entschied sich aber doch für ersteres.

Kingdom Hearts 4 soll seine Spieler erst mal mit der tollen UE5-Grafik sowie einer "epischen neuen Storyline" mit dem Namen "Lost Master Arc" begeistern.

Auch ein Trailer mit vielen Elementen, die stark an Star Wars erinnern, lädt zum freudigen Spekulieren ein. Ein Crossover wäre doch ziemlich cool, oder?