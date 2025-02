Heute neu im Xbox Game Pass: Kingdom Two Crowns - Wie gut ist das Spiel?

Ab heute könnt ihr Kingdom Two Crowns im Xbox Game Pass spielen.

In dem Spiel geht es ums Bauen, Erkunden, Verteidigen und Erobern, aber ist es auch gut?

Worum geht es in Kingdom Two Crowns?

Ihr spielt in Kingdom Two Crowns einen Monarch. In dem seitwärts scrollenden Spiel reist ihr auf eurem Ross durch die Lande, rekrutiert Untertanen und baut Stück für Stück euer Königreich auf.

Gleichzeitig müsst ihr die Krone vor monströsen Kreaturen und Habgierigen schützen. Und das könnt ihr entweder alleine oder zu zwei als Duo tun.

Wie schon gesagt, baut ihr hier erst einmal eure Basis auf, die ihr natürlich mit Mauern und Türmen schützen solltet. Gleichzeitig braucht ihr Unterkünfte für eure Untertanen. Und dann macht ihr euch auf den Weg, um die Umgebung zu erkunden, ob nun Wälder, Ruinen oder andere Orte.

Bei Einbruch der Nacht wird es gefährlich und verschiedene Kreaturen greifen euch an. Mithilfe von Bogenschützen, Rittern und anderen Einheiten sowie unter Mithilfe eurer eigenen Fähigkeiten verteidigt ihr euer Königreich gegen diese Angreifer. Umgekehrt greift ihr die Quellen dieser Aggressoren an. Schickt Soldaten los, damit sich damit befassen, aber ihr müsst sie auch entsprechend vorbereiten.

Wie gut ist Kingdom Two Crowns?

Ein schlechtes Spiel ist Kingdom Two Crowns definitiv nicht, sofern ihr euch mit dem pixeligen Look anfreunden könnt.

Auf Metacritic hat das Spiel eine Durchschnittswertung von sehr guten 85 Punkten.

"Kingdom Two Crowns fühlt sich eher wie ein umfangreiches Update als ein neuer Eintrag in die Serie an, aber das Basisspiel macht immer noch so viel Spaß, dass das nicht wirklich ins Gewicht fällt", schreibt zum Beispiel TheSixthAxis. "Es ist der perfekte Ausgangspunkt für neue Spieler, und diejenigen, die zurückkehren, könnten immer noch von einigen der Geheimnisse überrascht sein, die hier zu finden sind."