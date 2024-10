Klage beigelegt: Microsofts Übernahme von Activision Blizzard bleibt unangetastet

Erinnert ihr euch noch, als 2022 eine Kartellrechtsklage gegen Microsoft eingereicht wurde, da das Unternehmen dabei war Activision Blizzard für 69 Milliarden Dollar zu übernehmen? Genau diese Klage wurde nun beigelegt und kann auch nicht wieder aufgenommen werden. Es ist ein Schlusstrich für alle Beteiligten.

Die Klage konnte nicht aufrecht erhalten werden

Die Geschichte um Microsoft Übernahme von Activision Blizzard geht aber noch weiter zurück. Im Januar 2022 kündigte Microsoft die Übernahme an und damals reichte der FTC (Federal Trade Commission) bereits eine erste Klage in Kalifornien ein. Ende 2022 folge dann eine private Kartellrechtsklage von einer Gruppe von Spielern, die die gigantische Übernahme verhindern wollten.

Sie reichten die Klage in San Francisco ein und argumentierten, dass die Übernahme Microsoft eine Monopolstellung auf dem Gaming-Markt verschaffen würde. Der Wettbewerb würde dadurch geschädigt werden, Microsoft könnte Call of Duty nur noch exklusiv anbieten, die Preise erhöhen oder ihr Angebot anderweitig einschränken. Die Gruppe fürchtete erhebliche Nachteile für die Verbraucher.

Das Gericht wies die Klage jedoch zunächst ab, da die Formulierungen zu allgemein gewesen wären. Im April wurde dann eine überarbeitete Fassung der Klage eingereicht. Doch Microsoft wies die Vorwürfe hier zurück. Die Sorgen seien unbegründet. Im Jahr 2023 gewann Microsoft bereits den ersten Prozess gegen den FTC.

Am Montag dieser Woche wurde endlich eine Einigung erzielt. Die Klage wird abgewiesen und kann nicht erneut eingereicht werden. Beide Parteien tragen ihre eigenen Gerichtskosten und Gebühren, wie The Hollywood Reporter berichtet. Weitere Details zur Einigung in diesem Fall gibt es derzeit nicht.

Microsoft darf jetzt sorgenlos mit seinem neuen Entwickler-Giganten an der Hand nach Hause spazieren. Zumindest habe ich dieses Bild im Kopf gehabt, als mich diese Meldung erreicht hat.

Jetzt ist die erfolgreiche Übernahme bereits ein Jahr her und wurde am 13. Oktober 2023 unterzeichnet. Bisher hat sich einiges getan. Präsident Mike Ybarra verließ das Unternehmen Anfang dieses Jahres und auch Bobby Kotick musste sich von Activision Blizzard trennen. Zudem gab es einige Entlassungen und Studioschließungen. CoD-Fans dürfen sich am 25. Oktober 2024 über Call of Duty: Black Ops 6 freuen, das wie versprochen auf PC, Xbox und PlayStation erscheint.