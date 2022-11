KOF XV: Alle Termine zum Online-Turnier über November und Dezember

Dieses Wochenende starten die SNK Regional Bouts: Das Online-Turnier für The King of Fighters XV. Das E-Sports-Event wird in sieben Regionen rund um die Welt veranstaltet. Am 5. November fängt Südostasien auf Steam an. Es folgt Brasilien (Steam) am 12. November, der Mittlere Osten (Steam) am 19. November, Lateinamerika (Steam) am 26. November, Nordamerika (PlayStation 4/5) am 3. Dezember und für Europa (Steam) ist es am 10. Dezember dann so weit. Ostasien beendet das Turnier am Wochenende vom 17. und 18. Dezember auf der PlayStation 4 und 5.

Die Preisgelder werden von der Anzahl der Teilnehmer an den einzelnen Turnieren bestimmt. Das Crowdfunding wird außerdem über die E-Sport-Crowdfunding-Website Matcherino verfügbar sein. Die genauen Beträge seht ihr im obigen Video. Hier könnt ihr euch zum KOF XV Online-Turnier noch anmelden.