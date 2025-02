Kommt Assassin's Creed Shadows pünktlich? Ubisoft blickt laut Insider zuversichtlich in den März - fertig ist das Spiel allerdings noch nicht

Assassin's Creed Shadows wurde ja bekanntlich in den kommenden März verschoben. Einen Monat dauert es, bis der neue Titel der niemals enden wollenden Spieleserie erscheint - nicht, dass ich mich beschweren würde, es ist einfach ein Fakt. Beziehen wir Shadows mit ein, sind wir inzwischen bei 14 Hauptteilen sowie zahlreichen Ablegern. Noch länger müsst ihr vermutlich nicht auf den vierzehnten Nachschub warten. Zumindest erklärt ein Insider, dass Ubisoft den neuen Titel wohl nicht noch einmal verschieben wird.

Assassin's Creed Shadows Genre: Action-Adventure

Plattform: PC, PS5, Xbox Series

Release: 20. März 2025

Entwickler / Publisher: Ubisoft / Ubisoft

Bisher stehen die Sterne für den März-Release gut

Ubisoft hatte es, wie viele andere Studios derzeit, im vergangenen Jahr nicht leicht. Mehrere Entlassungen und die Studioschließung von Ubisoft Lemington setzten dem Entwickler zu. Für Shadows legt sich Ubisoft Quebec nun richtig ins Zeug, um die Fans nicht zu enttäuschen und den dringend benötigten finanziellen Erfolg einzufahren. So wie es aussieht, ist das Studio mit dem Ergebnis jetzt so zufrieden, dass eine weitere Verschiebung extrem unwahrscheinlich ist - so erzählt es zumindest der stets gut informierte Insider Tom Henderson.

Auf Insider Gaming behauptet er, dass ihm mehrere Quellen von Ubisoft bestätigt haben, dass der Entwickler "zuversichtlich" ist, den Termin im März einhalten zu können. Das Spiel sei "so gut wie fertig". Goldstatus hat der Titel also noch nicht erreicht, hundertprozentig kann eine weitere Verzögerung also nicht ausgeschlossen werden.

Außerdem soll das Studio laut Henderson Vorbereitungen getroffen haben, um das Marketing für den nächsten Assassin's-Creed-Teil zu verstärken. Wo es dann wohl hingeht?

Die Zahl der Vorbestellungen beschreibt Ubisoft als "solide" und auf einem ähnlichen Level, wie bei Assassin's Creed Odyssey. Das oft gewünschte Setting in Japan trägt sicher seinen Teil bei, zudem erfreut sich die Reihe über viele jahrelange Fans. Sogar den bekannten Schauspieler Mackenyu, den ihr als Zorro in der Netflix-Live-Action-Serie zu One Piece kennen könntet, wird einem Charakter in AC Shadows Gesicht und Stimme leihen.