Kommt das Wonder Woman-Spiel noch? Trotz neuem Director und millionenschwerer Entwicklung steckt das Projekt fest – es ist unklar, ob der Titel jemals erscheint

Das Wonder Woman-Spiel von Monolith Productions wurde bereits 2021 angekündigt. Seitdem blieben Informationen zu dem Projekt jedoch rar. Nun berichtet Bloomberg, dass das Spiel Anfang 2024 einen Reboot erhielt und einen neuen Director bekam. Doch die Entwicklung scheint problematisch zu sein, und eine Veröffentlichung ist noch in weiter Ferne.

Entwicklung verzögert sich weiter

Trotz der langen Entwicklungszeit hat Monolith bislang keine offiziellen Updates geliefert. Das Spiel soll auf dem Nemesis-System aus den Mittelerde-Spielen basieren. Dennoch gibt es Berichte, dass die Entwicklung nicht reibungslos verläuft. Laut Bloomberg hat das Projekt bereits über 100 Millionen Dollar verschlungen.

"Ein Videospiel auf der Grundlage von Wonder Woman hat nach Angaben von Personen, die mit dem Projekt vertraut sind, Schwierigkeiten, zusammenzuwachsen. Anfang letzten Jahres gab es einen Reboot und der Director wurde ausgewechselt", heißt es in dem Bericht.

"Das Spiel hat bereits mehr als 100 Millionen Dollar gekostet, sagten die Personen, die nicht identifiziert werden wollten, um nicht-öffentliche Informationen teilen zu können, und ist noch Jahre von der Veröffentlichung entfernt, falls es jemals auf den Markt kommt."

Warner Bros. Games in der Krise

Parallel dazu steht Warner Bros. Games vor großen Herausforderungen. In den letzten Jahren gab es mehrere Misserfolge, darunter das schlecht aufgenommene Harry Potter: Quidditch Champions und MultiVersus, dessen Entwicklung nun komplett eingestellt wurde.

Laut Bloomberg kämpft Warner Bros. Games mit internen Problemen, darunter häufige Umstrukturierungen und eine fehlende langfristige Vision. "Laut Interviews mit zwei Dutzend aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Warner Bros. führte das Fehlen einer starken, kohärenten Vision während Haddads Führung – einer turbulenten Zeit, in der Warner Bros. sich durch mehrere Umstrukturierungen kämpfte – zu jahrelanger ineffektiver Jagd nach Trends und verschwendeter Entwicklungszeit."

Die Unsicherheit innerhalb des Unternehmens wirkt sich auch auf zukünftige Projekte aus. Während Warner Bros. in der Vergangenheit mit Franchises wie Batman Arkham große Erfolge feierte, scheint es aktuell schwer zu sein, diese Qualität aufrechtzuerhalten. Besonders für Fans von Wonder Woman ist das eine bittere Nachricht, da das Spiel das erste größere Solo-Abenteuer der Heldin in der Gaming-Welt werden sollte.

Die Zukunft des Wonder Woman-Spiels bleibt deswegen noch ungewiss. Angesichts der Schwierigkeiten bei Warner Bros. Games erscheint es fraglich, ob das Projekt tatsächlich abgeschlossen wird. Fans müssen sich wohl noch lange gedulden – oder sich darauf einstellen, dass das Spiel nie erscheinen könnte.