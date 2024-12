Kommt der PlayStation-Handheld? Digital Foundry stützt Berichte über eine neue portable PlayStation

Nach den jüngsten Berichten über einen neuen PlayStation-Handheld haben sich nun auch die Technik-Experten von Digital Foundry dazu zu Wort gemeldet.

In einem neuen Video sprechen sie über das Thema und stützen zugleich mit eigenen Aussagen diese Gerüchte.

PlayStation-Handheld in früher Phase?

Im November 2024 hatte Bloomberg angegeben, dass Sony an einem neuen PlayStation-Handheld arbeite, der auch in der Lage sei, PS5-Spiele nativ abzuspielen.

Das Projekt befinde sich in einer frühen Phase, bis zu einer Veröffentlichung können also noch Jahre ins Land ziehen.

In einem neuen Video geht Digital Foundry näher auf diese Berichte ein. Digital Foundrys John Linneman sagt: "Das Interessante daran ist, dass wir schon vor einigen Monaten von einigen Quellen von diesem Handheld gehört haben."

"Wir leaken üblicherweise keine Sachen, aber es ist interessant, dass dies schließlich die Runde machte, denn es bestätigte, was wir inoffiziell über die Existenz dieses Geräts gesehen und gehört hatten, was cool ist."

"Das bestärkt mich in der Annahme, dass sie sehr wohl an etwas arbeiten", ergänzt er. "Und dieser Artikel lässt es so aussehen, als ob es noch weiter weg ist, als ich dachte."

"Ich bin mir also nicht sicher, wo die Reise hingeht, aber ich denke, es gibt da draußen möglicherweise so etwas wie Prototypen. Es gibt immer noch eine Menge Fragen, aber es fühlt sich so an, als ob diese Zukunft mit einem Handheld und einer Heimkonsolenoption sehr wahrscheinlich ist."

Indes arbeitet man bei Xbox ebenfalls an einem Handheld, doch auch dort wird es wohl noch mehrere Jahre dauern, bis man konkrete Resultate sieht.

Was denkt ihr über eine Zukunft mit Konsolen und Handhelds als Begleitgerät?