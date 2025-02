Kommt die nächste Generation der Xbox 2028? Die neuen Xbox-Konsolen sollen die Konzeptphase abgeschlossen haben und nun schon in der Planungsphase sein

Microsoft arbeitet schon fleißig an der nächsten Generation seiner Xbox-Konsolen. Laut aktuellen Insider-Informationen hat das Unternehmen eine bedeutende Entwicklungsphase erreicht. Die Entwicklung hat die reine Konzeptphase hinter sich gelassen und befindet sich nun in einer konkreten Planungs- und Umsetzungsphase. Xbox-Fans warten gespannt auf Details und erste Dev-Kits, während Microsoft an neuen Innovationen arbeitet, die den Gaming-Markt nachhaltig prägen könnten.

Konzeptphase ist abgeschlossen

Laut Brancheninsider Jez Corden hat Microsoft die frühe Konzeptphase der Next-Gen-Xbox abgeschlossen. "Die Hardware für die Xbox-Konsole der nächsten Generation hat das frühe Pitch-Stadium hinter sich gelassen und ist nun vollständig genehmigt und kalkuliert", schreibt er in seinem Artikel. Damit kann Microsoft nun die Produktion von Entwickler-Kits vorantreiben, die Studios beim Optimieren ihrer Spiele für die neue Hardware unterstützen sollen. Zudem sind Verhandlungen mit Zulieferern und logistische Planungen im Gange, die für eine erfolgreiche Markteinführung entscheidend sind. Auch technische Details könnten bald bekannt werden und die Vorfreude weiter steigern, besonders in der Xbox-Community.

Zwei Modelle und möglicher Handheld in Arbeit

Wie schon bei der Xbox Series X/S-Generation plant Microsoft wohl erneut, zwei Modelle zu veröffentlichen. Neben einem leistungsstarken Nachfolger der Series X könnte ein Handheld die Series S ablösen. Microsofts Gaming-Chef Phil Spencer bestätigte, dass ein Xbox-Handheld in Entwicklung ist – aktuell jedoch noch im Prototyp-Stadium. Dieses Gerät könnte Microsofts Antwort auf den wachsenden Handheld-Markt sein und Fans mehr Flexibilität bieten. Ein konkreter Veröffentlichungszeitraum steht noch aus, doch interne Microsoft-Dokumente deuten auf einen Release im Jahr 2028 hin. Traditionell enthüllt Microsoft neue Konsolen etwa sechs bis zwölf Monate vor Marktstart.

Trotz eines möglichen Releases im Jahr 2028 sind Microsofts Pläne für die nächste Konsolengeneration deutlich erkennbar. Mit einem möglichen Handheld könnte die nächste Xbox-Generation neue Maßstäbe für die Reihe setzen. Fans müssen sich zwar noch gedulden, dürfen sich aber vielleicht schon auf interessante Details zur neuen Konsole von Xbox freuen.