Konkurrenz für Call of Duty? Delta Force startet im Dezember in die offene PC-Beta

Tencents Multiplayer-Shooter Delta Force geht noch in diesem Jahr auf dem PC in eine offene Beta.

Ob sich das Spiel als Konkurrent für Battlefield und Call of Duty erweist, könnt ihr ab dem 5. Dezember 2024 herausfinden.

Delta Force: Release auf Konsolen etwas später

Zuvor wurde das Ganze noch als Early Access betitelt, nun ist es eine "anfängliche Release-Version" mit Live-Service-Updates und keinen Resets mehr beim Fortschritt.

Mit dem Beta-Launch am 5. Dezember startet zugleich die erste Season, die auf den Namen Genesis hört. Sie soll neue Maps und Spielvarianten für den 32-Spieler-Modus Havoc Warfare und den PvPvE-Modus Hazard Operations mit sich bringen.

Des Weiteren ist von einem neuen Operator die Rede, wie auch von neuen Waffen und einem neuen Fahrzeug.

Der offiziellen Webseite zufolge wird es kostenpflichtige Inhalte geben, etwa Battle Pässe, Waffen- und Fahrzeug-Skins. Tencent betont allerdings, dass es sich dabei "nicht um Pay-to-win-Elemente" handelt.

Im Verlauf der Open Beta sollen weitere Maps, Modi, Operatoren, Waffen und Fahrzeuge ergänzt werden. Ebenso wird man weiter am Feinschliff arbeiten, das Gameplay und die Performance verbessern und so weiter.

Wann die Singleplayer-Kampagne des Spiels veröffentlicht wird, steht übrigens noch nicht fest.

Ab dem 5. Dezember könnt ihr Delta Force auf Steam und im Epic Games Store spielen. Auf PlayStation, Xbox und Mobilgeräten ist mit dem Start im ersten Quartal 2025 zu rechnen.

Was euch erwartet, könnt ihr in der Vorschau von Benjamin Schmädig lesen. "Das aktuelle Spiel mag nicht gerade vor Innovationen strotzen, macht aber schon jetzt eine Menge Spaß und wirkt so ausgereift, dass der Early-Access-Start sehr rund laufen dürfte", schreibt er.

Ursprünglich wurde die Delta-Force-Reihe von NovaLogic entwickelt und feierte ihre Premiere im Jahr 1998. Es folgten acht Fortsetzungen, bevor NovaLogic im Jahr 2016 geschlossen wurde. Im vergangenen Jahr kündigte dann Tencent ein Revival der Serie an.