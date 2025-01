Könnt ihr die komplette Schönheit von Final Fantasy VII Rebirth am PC erleben? Square Enix gibt endlich die Systemanforderungen für den zweiten Teil ihres RPGs bekannt – und es könnte wirklich schlimmer sein

Square Enix hat die offiziellen Systemanforderungen für Final Fantasy VII Rebirth bekanntgegeben. Damit erhalten PC-Spieler eine klare Orientierung, um ihre Hardware auf das kommende Abenteuer vorzubereiten. Die Anforderungen sind in drei Leistungsstufen unterteilt: “Minimal”, “Empfohlen” und “Ultra”. Jede dieser Stufen richtet sich an unterschiedliche Spielerbedürfnisse und Hardwarekapazitäten. Wer über ein High-End-System verfügt, darf sich auf ein beeindruckendes Spielerlebnis in 4K freuen.

Final Fantasy Rebirth Genre: Action-Rollenspiel

Plattform: PS5,PC

Release: 29.Februar 2024

Entwickler / Publisher: Square Enix / Square Enix

Die Systemanforderungen im Überblick

Minimale Anforderungen (30 FPS / 1080p)

Für eine stabile Wiedergabe bei 30 FPS und 1080p benötigen Spieler mindestens Windows 10 64-Bit als Betriebssystem. Empfohlene Prozessoren sind ein AMD Ryzen 5 1400 oder Intel Core i3-8100. Bei der Grafikkarte sollte es sich um eine Radeon RX 6600, Intel Arc A580 oder GeForce RTX 2060 handeln. Zudem werden 16 GB Arbeitsspeicher und 155 GB freier Speicherplatz vorausgesetzt.

Empfohlene Anforderungen (60 FPS / 1080p)

Für ein flüssiges Spielerlebnis mit 60 FPS bei 1080p ist Windows 11 64-Bit erforderlich. Laut Square Enix eignen sich Prozessoren wie der AMD Ryzen 5 5600, Ryzen 7 3700X, Intel Core i7-8700 oder Intel Core i5-10400. Als Grafikkarte kommen die Radeon RX 6700 XT oder die GeForce RTX 2070 infrage. Auch hier sind 16 GB RAM und 155 GB Speicherplatz notwendig.

Ultra-Konfiguration (60 FPS / 2160p)

Für Spieler, die Final Fantasy VII Rebirth in 4K genießen möchten, empfiehlt Square Enix ein High-End-System. Benötigt werden Windows 11 64-Bit, ein AMD Ryzen 7 5700X oder Intel Core i7-10700 sowie eine Radeon RX 7900 XTX oder GeForce RTX 4080. Auch diese Konfiguration erfordert 16 GB RAM und 155 GB Speicherplatz.

Cloud und seine Crew finden ihren Weg auf den PC

Fans können sich auf den zweiten Teil der Final Fantasy VII-Trilogie freuen. In Rebirth verlassen Cloud und seine Freunde endlich Midgar und erkunden eine große Open-World. Besucht die Gold Saucer in all seiner Pracht, entspannt euch am Strand von Costa del Sol oder galoppiert auf Chocobos durch die Welt, während ihr Sephiroth verfolgt. Neben bekannten Gesichtern erwarten euch viele neue Charaktere und spannende Abenteuer.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Square Enix möchte mit den Hardware-Anforderungen wohl zeigen, dass Final Fantasy VII Rebirth für eine breite Hardware-Basis optimiert wurde. Spielende mit High-End-Hardware können sich auf ein visuell beeindruckendes Erlebnis freuen, wie Red XIIIs flauschiges Fell zu erleben. Aber ich denke, auch Final Fantasy VII-Fans ohne Mords-PC kommen mit Final Fantasy VII Rebirth voll auf ihre Kosten.