Call of Duty Black Ops 6: Fans finden auf der Map Grind einen Skater-Shop, wo ein Datum versteckt ist – könnte Activision bald ein Tony Hawk’s Pro Skater ankündigen?

Tony Hawk’s Pro Skater könnte endlich ein richtiges Comeback feiern. Spieler fanden in Call of Duty: Black Ops 6 einen kleinen Hinweis auf ein Releasedatum, das auf einen möglichen Tony Hawk’s Pro Skater-Teil hindeuten könnte. Auf einem Bildschirm in der neuen Map Grind wird ein Datum angezeigt, was Fans Anlass zur Hoffnung gibt.

Im Skater-Shop gibt es den Hinweis

Die Map Grind kam im Update für Season 02 Reloaded hinzu. In einem Skater-Shop hängt ein riesiger Bildschirm, der ein bestimmtes Datum anzeigt: den 03.04.25 – ein möglicher Hinweis darauf, dass eine Enthüllung am 4. März 2025 oder am 3. April 2025 stattfinden könnte. Direkt darunter kann man das Logo von Tony Hawk's Pro Skater 1+2 erkennen, das bereits 2020 ein Remake erhalten hat. Bereits im September 2023 hatte Tony Hawk selbst bestätigt, wieder mit Activision in Gesprächen zu sein. In einem Interview äußerte sich der Profi-Skater Tyshawn Jones, dass er in einem neuen Tony Hawk-Spiel auftauchen werde.

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4-Remake war schon in Planung

Nach dem Erfolg von Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 gab es bereits Pläne für ein Tony Hawk’s Pro Skater 3+4-Remake. Diese wurden jedoch gestoppt, als Entwickler Vicarious Visions in Blizzard integriert wurde. Fans hoffen trotzdem auf eine Umsetzung, und der aktuelle Hinweis könnte bedeuten, dass Activision das Projekt doch realisiert. Sollte das Remake wirklich zustande kommen, können sich Fans auf eine verbesserte Grafik und ein modernes Gameplay freuen, das dem Originalcharme treu bleibt.

Fans haben einen kleinen Grund zur Hoffnung, dass Tony Hawk’s Pro Skater ein Comeback bekommen wird. Es bleibt spannend, ob die Enthüllung am 4. März 2025 oder am 3. April 2025 stattfinden wird. Aber Activision könnte diesen Hinweis sicherlich nicht ohne Grund dort versteckten. Fans müssen sich jedoch noch gedulden, bis Activision das Spiel offiziell ankündigt.