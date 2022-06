Könnte Ratchet & Clank: Rift Apart bald in PS Plus Extra erscheinen?

Schon bald könnte Ratchet & Clank: Rift Apart in PS Plus Extra und PS Plus Premium kommen.

Nach etwas mehr als einem Jahr

Auf der französischen PS-Plus-Seite hat Reddit-Nutzer slimane406 einen Hinweis darauf gefunden, dass Insomniacs Titel bald in Sonys Abonnementdienst aufgenommen werden könnte.

Mit PlayStation Plus bietet Sony ein neues Abosystem an, bei dem ihr euch zwischen drei verschiedenen Mitgliedschaften entscheiden könnt: Essential, Extra und Premium.

Alle drei Abos haben einen unterschiedlichen Preispunkt und bieten ähnliche, nach dem Preis gestaffelte Vorteile. Jedoch steht euch die große PS4- und PS5-Spielbibliothek nur mit Extra und Premium zu.

Vor etwas mehr als einem Jahr erschien Ratchet and Clank: Rift Apart als PS5-Exklusivtitel, der nun möglicherweise bald in den beiden teureren Abo-Modellen enthalten ist.