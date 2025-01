Bekommt ihr in Zukunft neue MySims-Spiele? Mysteriöse Einträge in der EA App lassen die Community über mögliche Neuauflagen oder neue Projekte spekulieren

Ein Reddit-User hat angeblich Hinweise auf zwei bisher unangekündigte MySims-Spiele in der EA App entdeckt. Die Community spekuliert nun über mögliche Neuerscheinungen. EA könnte diese pünktlich zum Jubiläum am 4. Februar 2025 ankündigen.

MySims Cozy Bundle Genre: Adventure, Lebenssimulation

Plattform: Switch, PC

Release: 19. November 2024

Entwickler / Publisher: Visceral Games / Electronic Arts

Einträge in der EA-App entdeckt

Der User OyeDiego berichtet, dass er über das Wochenende die Einträge für MySims Action Bundle und MySims Beacon Bay in der EA App gesehen habe. Die Seiten zeigten lediglich die Titel, eine PEGI-7-Freigabe und ein Platzhalterdatum im Jahr 2099. "Ich konnte sie nicht vorbestellen, also habe ich sie in meiner Wunschliste gespeichert. Heute konnte ich die Spiele nicht mehr über die Suche finden, aber sie waren immer noch in meiner Liste. Aber Beacon Bay hat die App zum Absturz gebracht. Das Action-Bundle war jedoch noch intakt", erklärt OyeDiego in seinem Reddit-Beitrag. Nach einem Neustart der App seien jedoch beide Einträge verschwunden.

OyeDiego postete zusätzlich ein Video, das die Entdeckung dokumentieren sollte. Der User timately kommentierte die Glaubwürdigkeit des Beitrags: "Ich arbeite als Entwickler. Es wäre eine Menge Arbeit, einen EA-App-Klon zu erstellen, nur um sowohl unfertige Seiten als auch 500 Fehlercodes zu liefern. Es würde eine Menge Arbeit bedeuten, die Benutzeroberfläche und die Einrichtung der App nur als Köder zu imitieren. Ich sehe keinen Grund, warum das nicht echt sein sollte."

Die Rückkehr von MySims?

Die Community spekuliert unterdessen, was hinter den mysteriösen Einträgen stecken könnte. Während einige vermuten, dass es sich um Neuauflagen von Klassikern wie MySims Agents und MySims SkyHeroes handeln könnte, könnte Beacon Bay auch ein völlig neues Spiel sein oder eine nostalgische Anspielung auf Die Sims 3 für den Nintendo DS. Angesichts des bevorstehenden Jubiläums am 4. Februar 2025 wäre eine Wiederbelebung älterer MySims-Spiele oder gar ein neues Projekt durchaus denkbar.

Parallel dazu erwartet die Fans ein umfangreiches Update für Die Sims 4, das über 70 neue Inhalte für den Erstelle-einen-Sim- und Bau-Modus mitbringt, darunter Turtlenecks, Fenster und sogar ein Piratenschiff-Spielplatz. Ob die MySims-Reihe wirklich zurückkehrt, bleibt vorerst unklar, bis EA eine öffentliche Ankündigung vornimmt. Spannend bleibt es trotzdem für Sims-Fans, was EA noch so für das Jubiläum bereithält.