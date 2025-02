Konsolenbranche mit Verkaufsrückgang im Januar 2025 - Sony bleibt mit der PS5 dennoch Marktführer, äußert sich jedoch nicht zu den Verkaufszahlen der PS5 Pro

Laut den Analysen des Marktforschers Mat Piscatella von Circana steckt die Konsolenbranche in einer schwierigen Phase. Besonders im Januar 2025 sind die Hardware-Ausgaben in den USA im Vergleich zum Vorjahr um 45 Prozent gesunken. Sonys Schweigen zu den Verkaufszahlen der PS5 Pro könnte zeigen, dass die Verkaufszahlen in den USA hinter den Verkäufen der PS4 Pro in einem ähnlichen Zeitraum liegen.

Starker Verkaufsrückgang in der Konsolenbranche

Dieser Rückgang betrifft alle großen Konsolenhersteller. Sony verzeichnete bei der PlayStation ein Minus von 38 Prozent, während die Xbox Series X/S von Microsoft sogar um 50 Prozent einbrach. Noch stärker traf es die Nintendo Switch, deren Verkäufe um 53 Prozent zurückgingen. Dieser Rückgang könnte jedoch mit der Switch 2 zusammenhängen, die noch in diesem Jahr erscheinen soll. Daher warten Käufer eher auf die neue Konsole, anstatt sich jetzt noch die ältere Version zu holen.

Trotz der sinkenden Verkaufszahlen bleibt die PS5 im Januar 2025 die meistverkaufte Konsole, sowohl bei den Stückzahlen als auch beim Umsatz. Auf dem zweiten Platz bei den Hardware-Ausgaben landete die Xbox Series X/S, doch die Switch verkaufte sich häufiger als die Microsoft-Konsolen. Dies zeigt, dass Nintendo trotz der rückläufigen Verkaufszahlen weiterhin stark auf dem Markt vertreten ist.

Sony nennt keine Zahlen zur PS5 Pro

Sony meldete zuletzt 75 Millionen verkaufte PS5-Konsolen, was in etwa den Verkaufszahlen der PS4 im gleichen Zeitraum entspricht. Doch Sony verzichtete darauf, separate Zahlen zur PlayStation 5 Pro zu nennen. Dadurch bleibt unklar, ob die Konsole tatsächlich schlechter abgeschnitten hat oder Käufer immer noch zur normalen PS5 greifen. Viele Kunden könnten durch den hohen Preis abgeschreckt sein und daher eher zur Standard-PS5 greifen. Sony selbst erklärte im November 2024, dass der Preis der PlayStation 5 Pro keinen negativen Einfluss auf den Verkauf der Konsole habe. Doch die aktuellen Zahlen aus den USA zeigen etwas anderes. Vergleichsdaten aus Europa fehlen, sodass sich die weltweite Lage nur schwer einschätzen lässt.

PS5 Pro has fallen behind PS4 Pro's pace. Digital SKUs accounted for 49% of PS5 HW units in Jan and 88% of XBS units. — Mat Piscatella (@matpiscatella.bsky.social) February 21, 2025 at 3:29 PM

Die PS5 Pro könnte zeigen, dass Spieler doch zögern, ein Mid-Gen-Upgrade zu kaufen, wenn der Preis zu hoch ist. Während Sony im Duell mit Microsoft mit Abstand die Nase vorn hat, deuten die Zahlen jedoch darauf hin, dass es einen allgemeinen Kaufrückgang bei Konsolen gibt. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Nintendo Switch 2 beim Verkaufsstart schlagen wird und wie die anderen Konsolenhersteller auf deren Erfolg reagieren werden.