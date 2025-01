Kontroverse um Stellar Blade-Artwork: Shift Up verteidigt Künstler von Naughty Dog und fordert mehr Toleranz

Die Kontroverse um ein Artwork zu Shift Ups Action-Adventure Stellar Blade hat die Gaming-Community in Aufruhr versetzt. Im Zentrum der Debatte steht der talentierte Naughty Dog-Künstler Hyoung Taek Nam, der Illustrationen zu Stellar Blades Hauptfigur Eve gestaltet hat. Obwohl viele Fans die künstlerische Qualität der Werke schätzten, sorgten die sozialen Medien für eine Flut an kontroversen Reaktionen.

Kritik an Stil und Interpretation der Figur

Die Diskussion entbrannte nach der Veröffentlichung zweier Illustrationen von Hyoung Taek Nam. Während einige die Arbeiten als beeindruckend lobten, stießen sie bei anderen auf Ablehnung. Kritische Stimmen warfen dem Künstler vor, den Stil des Spiels nicht zu treffen, und äußerten Unmut über seine Interpretation der Figur. Der X-User Smoove Insight schrieb sogar: "Oh, Naughty Dog kann also wirklich keinen gut aussehenden Charaktere mehr erschaffen. Verstehe." Die teils heftige Kritik überschattete die eigentliche Intention hinter den Werken – eine Hommage an die Figur Eve und an die kreative Freiheit aller Künstler.

Thank you to Nam Hyoung Taek, Principal character concept designer at 「NaughtyDog」, for this amazing illustration of EVE !✨#StellarBlade #PS5 #Fanart pic.twitter.com/aL8QlXSts4 — StellarBlade (@StellarBlade) December 26, 2024

Unterstützung für den Künstler und Aufruf zu Toleranz

Shift Up reagierte schnell auf die Kontroverse und stellte sich hinter den Künstler. In einer offiziellen Stellungnahme betonte das Studio, dass Fanarts oft die persönliche Note eines Künstlers tragen und dies als bereichernd betrachtet werde. Das Studio fügte hinzu: "Es war ein schwieriges Jahr 2024, nicht nur in Korea, sondern weltweit. Wir hoffen, dass alle in Liebe leben." Gleichzeitig ermutigte Shift Up die Community, Vielfalt in der Kunst zu respektieren und die Freiheit kreativer Interpretationen zu unterstützen.

Artist Nam Hyoung Taek has once again drawn Eve for us. We're very grateful for this, but we always welcome fan art in the style of the previous one. It's not uncommon for fan art to have more of the artist's style than the original, and we think that's a very important and… pic.twitter.com/mOnSwxV4Ua — StellarBlade (@StellarBlade) December 29, 2024

Trotz der negativen Kommentare schätzt Shift Up die kreative Zusammenarbeit mit Naughty Dog und ließ durchblicken, wie beeindruckt das Team bei einem Besuch im kalifornischen Studio von dessen Arbeit war.

Die gegenseitige Anerkennung zwischen den beiden Studios zeigt, wie wichtig kreativer Austausch für die Entwicklung hochwertiger Titel ist. Mit einer positiven Botschaft appelliert Shift Up an den Zusammenhalt in der Community und das sie respektvoll miteinander umgehen sollen.