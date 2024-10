Kostenloses Update für Sea of Stars: Lokaler Koop und viele neue Features warten auf euch!

Das rundenbasierte Rollenspiel Sea of Stars von Sabotage Studios erhält ein kostenloses Update, das den Spielern neue Inhalte und Features bieten soll. Am 12. November 2024 wird das Update Dawn of Equinox für PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox Series X/S und Xbox One erscheinen.

Kooperative Abenteuer und spannende Bonus-Szenen

Die neuen Features des Updates werden das Spiel zusätzlich erweitern. Ein lokaler Koop-Modus für bis zu drei Spieler wird ins Spiel integriert, sodass ihr euch nun mit Freunden gemeinsam ins Abenteuer stürzen könnt. Zudem verspricht Sabotage Studios die Überarbeitung des Prologs und neue Bonus-Cinematic-Szenen im Spiel. Fans des Spiels können sich auf die neuen Schwierigkeitsmodi freuen. Diese sind in Story, Adventure und Challenge eingeteilt.

Ebenso soll es verschiedene Verbesserungen der Benutzeroberfläche geben. Ein weiteres Feature, das das Studio vorstellt, sind die Mystery Locks. Diese ermöglichen es, weitere Zauber von Feinden zu brechen. Die Reveal-Funktion wurde nun zu einigen speziellen Fähigkeiten hinzugefügt und die Combo Points bleiben euch nach dem Kampf weiterhin erhalten und sollen laut Sabotage Studios neue Möglichkeiten im Spiel bieten.

Throes of the Watchmaker: DLC erscheint im Frühjahr

Fans von Sea of Stars können sich im Frühjahr 2025 auf einen neuen DLC mit dem Titel Throes of the Watchmaker freuen. In dem DLC werden die Protagonisten Valere und Zale in eine magische Miniatur-Uhrenwelt aufbrechen, in welchem die Bewohner von einem verfluchten Jahrmarkt bedroht werden. Beide Protagonisten bekommen im DLC neue Klassen. Zale wird zum Juggler, der eine hohe Agilität verspricht, und Valere wird zur Acrobat, die ihr Gleichgewicht nutzt.

Beide Klassen versprechen ein neues Set an Ausrüstung, Angriffen, Schadensarten sowie Fähigkeiten und Kombinationen. Zudem wird euch ein neuer spielbarer Charakter freigeschaltet: Arty. Er ist ein kleiner, freundlicher Ingenieur-Roboter, der eurem Team beitreten wird und euch mit seinen Laserfähigkeiten unterstützt. Der DLC wird in einem komplett neuen Gebiet stattfinden, wo euch neue Feinde, Bosse, aber auch NPCs begegnen werden. Außerdem bietet er neue Dungeons für euch zum Erkunden. Sabotage Studios verspricht zum DLC auch neue Soundtracks im Spiel, welchee eure Abenteuer begleiten werden.

Sabotage Studios hatte angekündigt, am 1. Oktober 2024 um 20 Uhr unserer Zeit einen Twitch-Livestream abzuhalten, um detaillierte Einblicke in die neuen Inhalte zu liefern.