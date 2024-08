Tango Gameworks ist gerettet! PUBG Publisher Krafton übernimmt das Studio, sichert sich auch Hi-Fi Rush!

Das Entwicklerstudio Tango Gameworks hat doch noch eine Zukunft, denn Krafton übernimmt das Team und mit ihm auch die Rechte an der Marke Hi-Fi Rush.

Zuvor hatte Microsoft im Mai bekannt gegeben, dass man unter anderem Tango Gameworks schließen wird.

Vorstoß in den japanischen Markt

"Dies markiert einen wichtigen Moment in der globalen Expansion des Unternehmens und seine erste bedeutende Investition in den japanischen Videospielmarkt", teilt der Publisher von PUBG mit.

"Als Teil dieser strategischen Vereinbarung beabsichtigt Krafton, mit Xbox und ZeniMax zusammenzuarbeiten, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten und die Kontinuität bei Tango Gameworks aufrechtzuerhalten, damit das Team die Entwicklung der Hi-Fi Rush IP fortsetzen und zukünftige Projekte ins Auge fassen kann."

"Krafton beabsichtigt, das Team von Tango Gameworks dabei zu unterstützen, sein Engagement für Innovation und die Bereitstellung neuer und aufregender Erfahrungen für die Fans fortzusetzen. Es wird keine Auswirkungen auf den bestehenden Spielekatalog von The Evil Within, The Evil Within 2, Ghostwire: Tokyo, und das ursprüngliche Hi-Fi Rush Spiel haben - sie werden weiterhin dort erhältlich sein, wo sie bisher erhältlich sind."

Mit der Übernahme will das Unternehmen seine "globale Präsenz ausbauen" und sein Portfolio mit "hochwertigen Inhalten erweitern": "Die Aufnahme von Tango Gameworks ist eine strategische Ausrichtung des Unternehmens, die Grenzen der interaktiven Unterhaltung zu erweitern."