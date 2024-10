Kreativer Spider-Man-Fan verleiht der PS5 ein cooles Design mit handgemalten Spider-Man- und Venom-Motiven

Dass Fans ihre Lieblingshelden in Fanarts verewigen, ist uns allen bekannt. Ein kreativer Spider-Man-Fan ist jedoch noch einen Schritt weiter gegangen und hat seine PS5 mit einem handgemalten Design von Spider-Man und Venom individualisiert. Das Design orientiert sich am klassischen Comic-Stil und hat auf Reddit viel Aufmerksamkeit erregt.

Beeindruckendes PS5-Design begeistert die Community

Die eine Seite der PS5 zeigt Spider-Man in einer dynamischen Pose, die stark an die Darstellungen in den Comics der 90er Jahre erinnert, während die andere Seite Venom in einem bedrohlichen, blauen Licht zeigt. Dieses Kunstwerk wurde von einem Reddit-Nutzer namens Eyeradicate2004 in einer PlayStation-Community gepostet und hat mittlerweile über 7.000 Upvotes erhalten. Viele Fans lobten das Design und äußerten in den Kommentaren Interesse daran, ob man die Faceplates käuflich erwerben könne.

Fan-Projekte und offizielle Sammlerartikel

Es ist nicht das erste Mal, dass Fans ihre Konsolen mit Designs bekannter Franchises verschönern. In der Vergangenheit haben andere kreative Köpfe ihre Konsolen mit beliebten Charakteren individualisiert, etwa mit Pokémon. Dies zeigt, wie groß die Begeisterung der Gaming-Community für solche DIY-Projekte ist. Neben diesen beeindruckenden Fan-Projekten gibt es auch offizielle Sammlerartikel. Ein Beispiel dafür ist die kürzlich angekündigte Venom-Figur aus der Spider-Man: The Animated Series, die von Mondo herausgebracht wurde. Diese limitierte Figur könnte ein Muss für Fans der 90er-Jahre-Ära von Spider-Man sein und die Sammlung von eingefleischten Fans ergänzen.

Die kreative Arbeit des Fans zeigt eindrucksvoll, wie Spider-Man-Anhänger ihre Helden feiern. Die Community bleibt gespannt auf weitere Projekte und Entwicklungen rund um das Franchise und feiert weiterhin ihre Lieblingscharaktere in kunstvollen Umsetzungen, sei es durch DIY-Kreationen oder offizielle Merchandise-Artikel.