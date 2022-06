Kriegen wir eine Dreamcast Mini oder ein Saturn Mini? Macht euch nicht zu viele Hoffnungen

Hofft ihr in Zukunft auf die Ankündigung einer Dreamcast Mini oder eines Saturn Mini von Sega? Nun, ihr solltet euch vielleicht nicht allzu große Hoffnungen machen.

Zumindest aktuell scheinen hohe Kosten, die auch durch die Pandemie verursacht wurden, ein solches Vorhaben zu verhindern.

Dreamcast Mini und Saturn Mini wurden in Betracht gezogen

Yosuke Okunari, Segas Classic Hardware Producer, sprach im Interview mit der Famitsu über dieses Thema (via VGC), nachdem zuletzt das Mega Drive Mini 2 angekündigt wurde.

"Einige von euch werden vielleicht sagen: 'Das ist kein Sega Saturn Mini' oder 'Ich wollte eine Dreamcast Mini', aber es ist nicht so, dass wir nicht darüber nachgedacht hätten", sagt er.

"Die Produktion neuer Boards ist wegen des Coronavirus ins Stocken geraten und natürlich wäre es ein ziemlich teures Produkt."

Aktuell sieht es also wohl nicht danach aus, als sei in nächster Zeit mit entsprechenden Projekten zu rechnen. Natürlich kann sich das in Zukunft auch wieder ändern. Bis dahin ist es aber nichts, worüber ihr euch viele Gedanken machen solltet.

In Japan erscheint das Sega Mega Drive Mini 2 am 27. Oktober 2022. Es umfasst 50 Mega-Drive- und Mega-CD-Spiele und kostet umgerechnet rund 71 Euro.

Eine Veröffentlichung des Mega Drive Mini 2 im Westen ist bisher nicht bestätigt.