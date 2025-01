Mehr als 1.300 Angebote für PS5 und PS4 im PS Store: Spart bei den Kritiker-Empfehlungen bis zu 75 Prozent

Ein weiterer Sale ist im PlayStation Store gestartet. Diesmal kehren die Kritiker-Empfehlungen zurück und bescheren euch wieder jede Menge Rabatte. Sony lockt euch mit Preisreduzierungen von bis zu 75 Prozent und hat insgesamt mehr als 1.300 Angebote zu bieten.

Ihr bekommt hier Spiele, Erweiterungen und mehr für die PlayStation 5 und die PlayStation 4 zum günstigeren Preis, die Aktion läuft bis zum 13. Februar 2025 um 0:59 Uhr.

Nachfolgend picken wir einige der besten und interessantesten Angebote für euch heraus:

Star Wars Outlaws (47,99 €, 40 Prozent Rabatt)

In diesem Open-World-Action-Adventure spielt ihr Kay Vess und seid auf der Suche nach Freiheit und einem neuen Leben. Dazu müsst ihr euch jedoch mit der Unterwelt herumschlagen und es nicht nur mit dem Imperium, sondern auch mit verschiedenen Verbrechersyndikaten aufnehmen. Und nebenbei noch einen großen Raubüberfall planen.

Helldivers 2 (31,99 €, 20 Prozent Rabatt)

Ihr werdet als Helldiver im Galaktischen Krieg gebraucht, denn die Galaxie muss vor freiheitshassenden Gegnern gerettet werden. Ihr bereist verschiedene Welten, erfüllt dort Missionsziele und kämpft natürlich für Freiheit und Demokratie an der Seite eurer Kameradinnen und Kameraden.

Kämpft in Helldivers 2 im Galaktischen Krieg.

Silent Hill 2 Remake (55,99 €, 20 Prozent Rabatt)

James hat einen Brief seiner verstorbenen Frau erhalten, der ihn an den Ort führt, an dem sie viel erlebt haben: Silent Hill. Die Neuauflage des Survival-Horror-Klassikers glänzt mit moderner Grafik und aktualisiertem Gameplay. So könnt ihr das Original noch einmal gänzlich neu erleben und Neulinge zum ersten Mal.

Balatro (11,99 €, 20 Prozent Rabatt)

Balatro ist ein Deckbuilder, der von Poker inspiriert ist. Es geht darum, Synergien zu entwickeln und groß abzuräumen. Hierbei kombiniert ihr zulässige Pokerblätter mit einzigartigen Jokerkarten, um besondere Builds zu erschaffen.

Diablo 4 (26,99 €, 55 Prozent Rabatt)

Blizzards Action-Rollenspiel lässt euch erneut gegen die Scharen des Bösen kämpfen. Dabei meistert ihr eure Fertigkeiten, sammelt Beute und verbessert euren Charakter kontinuierlich. Währenddessen erkundet ihr die offene Welt, erlebt die Geschichte und beschäftigt euch mit verschiedenen Endgame-Inhalten.

Palworld (21,74 €, 25 Prozent Rabatt)

Wenn ihr gerne Pokémon mit Waffen hättet, seid ihr bei Palworld genau richtig. Wie in Pokémon sammelt ihr hier Kreaturen, aber ihr könnt sie nicht nur für euch Kämpfen lassen, sie arbeiten auch für euch und helfen euch so dabei, in dieser Welt zu überleben.