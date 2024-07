Wann beginnt der Preload für Kunitsu-Gami: Path of the Goddess? Ab diesem Tag kannst du es herunterladen

Wann beginnt der Preload von Kunitsu-Gami: Path of the Goddess? Natürlich möchtet ihr möglichst früh mit eurem neuen Spiel anfangen, womöglich auch schon mitten in der Nacht oder wann auch immer es freigeschaltet wird. Umso besser, wenn ihr es vorab herunterladen könnt.

Das ist auch bei Kunitsu-Gami: Path of the Goddess möglich, sofern ihr das Spiel digital vorbestellt. Vielleicht habt ihr ja nicht die beste Internetverbindung und braucht generell ein wenig mehr Vorlaufzeit. Sei es wie es sei, ein Preload ist immer eine gute Option!

Die Preload-Zeiten von Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Für alle Spielerinnen und Spieler mit einer Xbox Series X/S und Xbox One gibt es gute Neuigkeiten, denn dort ist der Preload von Kunitsu-Gami: Path of the Goddess bereits möglich. Habt ihr es vorbestellt, ladet es jetzt schon auf eure Festplatte!

Auf der PlayStation 5 und PlayStation 4 müsst ihr euch noch etwas gedulden. Üblicherweise könnt ihr dort zwei Tage vor dem offiziellen Release mit dem Preload starten. In diesem Falle wäre das dann der 17. Juli 2024.

Zum PC gibt es bisher keinerlei offizielle Bestätigung. Sollte es aber auf Steam zum Preload angeboten werden, passiert das dort üblicherweise auch 48 Stunden im Vorfeld. Sollte sich dahingehend noch etwas tun, verraten wir es euch an dieser Stelle.

Kunitsu-Gami Path of the Goddess erscheint am 19. Juli 2024 für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One und PlayStation 4!