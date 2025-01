Kurze Zeitreise in die 2000er? Die Sims überrascht euch mit einer Webseite voller Nostalgie und da fühle ich mich gleich wie Zuhause

Die Sims hat wohl wirklich Lust, den alten Hasen von Sims einen richtigen Nostalgie-Schub zu geben. Auf X waren sie so freundlich, uns die neue The SimsY2K-Seite vorzustellen, und ich muss sagen, es ist wie ein Sprung mit einer Zeitmaschine! Ob das alte Sims-1-Menü, welches sich so schön geöffnet hat, bevor ihr auswählen konntet, in welcher Auflösung ihr spielen wollt, oder ob ihr euch einen kleinen Trailer von Sims 2 anschauen wolltet – dieses Menü allein hat mich in meine frühe Kindheit geschickt. Doch da erwartet euch mehr!

Die Sims Genre: Lebenssimulation

Plattform: PC, PS2, GameCube, Xbox

Release: 04. April 2000

Entwickler / Publisher: Maxis / Electronic Arts

Say Cheese!

Maxis hat viele witzige Interaktionen auf der Seite für euch versteckt. Die Fotofunktion ermöglicht es euch, Teil der coolsten Momente aus Sims 1 und 2 zu werden, ob auf den Titelbildern oder als romantische Fantasie von Don Lothario, der wohl von vielen als potenzieller Partner in Sims genutzt wurde. Mich selbst hat es kurz mal in die Zeit zurückerinnert, als ich den Sims Creator oder den Bodyshop genutzt habe. Möchte uns EA da einen kleinen Hinweis geben, dass dieses Feature wiederkommt? Ich hoffe sehr! Denn wer wollte nicht sein Gesicht auf seinen eigenen Sim morphen oder komplett skurrile Outfits gestalten?

don't be grim … 😏 https://t.co/3ovDqNa1t3 pic.twitter.com/jJxjntGPqa — The Sims (@TheSims) January 29, 2025

Im nächsten Punkt könnt ihr euch durch die besten Soundeffekte der Reihe durchhören. Und ob es die süße "Claire die Bärin" ist oder der bekannte Woohoo-Effekt – all diese Geräusche lassen euch wohl an einen Moment aus eurer Kindheit/Jugend erinnern. Doch ein wenig enttäuscht war ich dann doch – manch ikonischer Sound war leider nicht dabei. Aber um diese Sounds nochmal zu erleben, könnte man ja eine Re-Release bringen!

Aber auch einen kleinen Teaser zu den alten PS2-Teilen gibt es unter den Sounds. Bewegt ihr euren Cursor über den Slap-Sound, so seht ihr zwei Sims, die ein wenig anders aussehen. Das liegt daran, dass diese beiden wohl aus Sims 2 auf der PS2 stammen. Könnte EA damit vielleicht auch andeuten, dass gewisse Spin-offs zurückkehren könnten? Es bleibt auf jeden Fall spannend.

Die Neulinge zeigen euch wie es geht

Aber das ist noch nicht alles! Solltet ihr ernsthaft vergessen haben, wie man Sims 1 gespielt hat (was niemand vergisst – das ist wie Fahrradfahren), gibt euch EA nochmal eine kleine Auffrischung mit unserer geliebten Tutorialfamilie "Die Neulinge" mit Willey und Bettina! Also ein ikonischeres Sims-Duo kann ich mir nicht vorstellen, und gerne würde ich dieses Tutorial, auch wenn es so banal ist, wieder durchspielen. Denn seien wir ehrlich – es war mein erstes und auch das letzte Tutorial, mit dem ich eine so tiefe Verbindung habe, und ich hoffe, andere fühlen mit mir. Aber wenn das Video nicht genug wäre, könnt ihr dazu die Originalsounds hören – was für mich wie die Umarmung eines alten Freundes ist, der zu mir zurückkam.

Die Sims ist aber auch für seine dummen und wohl chaotischsten Momente bekannt. Selbst Test-Sims überleben alleine ohne Feuermelder drei Tage (ohne mein Einschreiten). Und um diese chaotische und interessante Lebensweise der Sims zu feiern, gibt es auch einen Meme-Whirlpool. Dreht so oft ihr wollt und findet euer perfektes Meme.

Solltet ihr euren PC nochmal richtig aufhübschen wollen und ihm einen Touch Kindheit zurückgeben, gibt es passende Wallpaper zum 25. Geburtstag von Die Sims zu Sims 1 und 2. Zudem gibt es eine nette Kleinigkeit: Ihr könnt die Seite auch auf Simlisch umstellen.

Die Sims möchte wohl mal so richtig gefeiert werden und zeigen, wie die Reihe uns doch berührt hat. Nun aber dürfte Maxis mir und der Fanbasis einen Re-Release gönnen! Denn seien wir ehrlich – so viel Vorgeschmack und Hinweise, wie sie schon geliefert haben, da dürfen sie uns nicht im Trockenen lassen.

Gerüchten zufolge soll morgen, am 31. Januar 2025, schon der Re-Release stattfinden. Ob sich das bewahrheitet, bleibt spannend, aber ich drücke die Daumen! Und vergesst nicht: Die wichtigsten Cheats für Sims 1 waren Rosebud und !;!;;!;!!;. Bei Sims 2 waren es wohl Motherlode und Maxmotives.