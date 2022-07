Lady Dimitrescu auf Netflix? Showrunner will die große Frau in die Serie bringen

Eine Figur aus Resident Evil Village, das letztes Jahr veröffentlicht wurde, hat alle Blicke auf sich gezogen. Die Rede ist natürlich von der großen und für viele sehr bezaubernde Lady Dimitrescu.

Lady Dimitrescu gehört auf die Leinwand, findet der Showrunner

Die Vampir-Lady war so beliebt, dass sie nicht nur das Aushängeschild vom achten Resident-Evil-Teil wurde, sondern auch auf Bussen, Handtüchern und vielen anderen Merchandise-Artikeln zu sehen war.

Der Auftritt in Village war ihr erster und trotzdem überlegt Andrew Dabb, Showrunner der Netflix-Serie zu Resident Evil, die große Dame irgendwie in zukünftige Staffeln der Serie einzubauen.

Dabb sagte gegenüber Polygon: ""Im Laufe der Serie möchte ich alles einbringen... Wenn man mich lässt, will ich Lady D, will ich das Pflanzenmonster, ich will das alles." Natürlich alles "mit Bedacht und verantwortungsbewusst im Laufe der Zeit." Man kann eben nicht alles haben, das weiß auch Dabb.

Mehr zu Resident Evil Village:

Die bisherige Staffel der Resident-Evil-Serie auf Netflix wurde nicht besonders gut aufgenommen. Vielleicht könnte Lady Dimitrescu ihr wieder ein wenig Aufschwung geben. Aber ob ein cooler Charakter reicht, um das komplette Projekt zu retten?

Wann genau die nächste Staffel erscheint, ist bisher nicht bekannt. In der Zwischenzeit, schreibt uns doch gerne in die Kommentare, welche Schauspielerin ihr euch in den Schuhen der berüchtigten Lady D. vorstellen könnt.