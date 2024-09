Dieser McLaren P1 besteht aus über 340.000 Lego-Technic-Teilen und Lando Norris hat ihn gefahren

Habt ihr zufällig 342.817 Lego-Technic-Elemente herumliegen? Dann könnt ihr es wie Lego machen und daraus einen McLaren P1 in Originalgröße nachbauen.

Aber nicht nur das, den Nachbau von Lego kann man sogar fahren, was Formel-1-Fahrer Lando Norris auf der Rennstrecke in Silverstone getan an.

Ein neuer Rekord

Damit hat er zugleich einen neuen "Distanzrekord eines fahrbaren Lego Technic Lego Supersportwagens" aufgestellt.

Der hier nachgebaute McLaren P1 ist 4,98 Meter lang, 2,101 Meter breit und 1,113 Meter hoch, er wiegt 1.220 Kilogramm.

Beim Bau kamen 393 verschiedene Elemente zum Einsatz und elf davon wurden eigens für dieses Modell gefertigt. Der Motor besteht wiederum aus 768 Lego-Power-Function-Motoren, die sich auf acht Motorpakete aufteilen und mit einer Elektroautobatterie gekoppelt sind.

Insgesamt stecken 8.344 Stunden Arbeit in dem Projekt, davon 6.134 Stunden Entwicklungs- und 2.210 Stunden Produktionszeit.

Oder anders gesagt: Kann man mal machen.