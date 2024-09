Landwirtschafts-Simulator 25: Zwei weitere Feldfrüchte bestätigt - So viele kannst du anbauen

Giants Software hat zwei weitere neue Feldfrüchte für den Landwirtschafts-Simulator 25 bestätigt.

Demnach könnt ihr diesmal auch Erbsen und grüne Bohnen anbauen. Das sind zwei von insgesamt 25 verschiedenen Feldfrüchten.

Viele Saatmöglichkeiten

Außerdem gibt es noch verschiedene Baumarten und Gemüsesorten in Gewächshäusern, die euch mehr Vielfalt bieten sollen.

"Zu Beginn des Jahres werden Erbsen im März gesät – einen Monat vor grünen Bohnen", heißt es. "Sie brauchen vier Monate, um zu reifen, und die Landwirte setzen für die anschließende Ernte spezielle Maschinen ein, nachdem sie die üblichen Maßnahmen zur Steigerung des Ertrags angewendet haben. Riesige Maschinen wie der OXBO EPD540E, ein selbstfahrender Erbsenvollernter, garantieren eine zufriedenstellende Erntesaison zwischen Juli und Oktober. Oder August und Dezember für grüne Bohnen."

Reis und Langkornreis haben indes besondere Anforderungen an Wassermanagement und Ausrüstung. Beides wird in Reisfeldern angebaut, ihr braucht also zur Wasserspeicherung vertiefte Felder.

"Spinat erlaubt doppelte Ernte: Das Blattgemüse wächst nach der Ernte sofort wieder nach. Vorausgesetzt, die erste Aussaat erfolgt früh genug im Jahr. Außerdem muss es nach der erfolgreichen Ernte schnell gehen, da der Spinat nicht eingelagert, sondern frisch verkauft oder weiterverarbeitet werden muss, bevor er verdorrt."

Der Landwirtschafts-Simulator 25 erscheint am 12. November 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.