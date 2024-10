Landwirtschafts-Simulator 25: Feature-Trailer zeigt, was man über den neuen Teil wissen muss

In Kürze veröffentlicht Giants Software den neuen Landwirtschafts-Simulator 25, als Vorgeschmack gibt es heute schon einen neuen Feature-Trailer.

Dieser zeigt euch im Überblick, was ihr alles vom neuesten Teil der Reihe erwarten könnt.

Der Landwirtschafts-Simulator 25 im Überblick

Insgesamt hat der Landwirtschafts-Simulator 25 in diesem Jahr 25 Feldfrüchte zu bieten, darunter nun auch Reis, Spinat, Erbsen und Bohnen.

Anbauen könnt ihr das wiederum auf drei verschiedenen Karten, in Nordamerika, in Europa und in Ostasien. Nachfolgend seht ihr das neue Video:

Weiterhin erwarten euch mehr als 400 "authentische und hochdetaillierte" Maschinen von 150 Marken bekannter Hersteller. Und es gibt acht Arten von Nutztieren, nun unter anderem mit Wasserbüffeln, Ziegen und Babytieren.

Ergänzt hat Giants Software den Landwirtschafts-Simulator 25 zudem um neue Produktionsketten, mit denen ihr zum Beispiel Büffelmozzarella, Ziegenkäse und andere Produkte herstellen könnt. Es gibt auch neue Baumöglichkeiten, die ihr unterstützen könnt, zum Beispiel lokale Hersteller von Pferdekutschen oder einen Spielblatzbauer, der Holz benötigt.

"In größerem Maßstab können Landwirte sogar beim Bau von Denkmälern helfen: Asiatische Tempelanlagen, ein historischer jedoch renovierungsbedürftiger Getreidespeicher und ein gigantischer Spielplatz formen die ganze Landschaft, wenn sie mit langfristigem Engagement fertiggestellt werden", heißt es.

Der Boden im Spiel ist nun verformbar und es kommen neue Herausforderungen auf euch zu, etwa Wirbelstürme und Hagel. Auf diese solltet ihr euch gut vorbereiten, denn die Naturereignisse nehmen natürlich Einfluss auf eure Feldfrüchte und so weiter.

"Ein kleines Ensemble in Englischer Sprache vertonter NPCs bietet Unterstützung in ihren jeweiligen Fachgebieten. Opa Walter und sein treuer Helfer fungieren als Mentoren, während Nachbar David, wie viele neue Spieler, nur ein Neuling in der Landwirtschaft ist und die Perspektive des Stadtlebens mit dem Landleben vergleicht. Die Tierzüchterin erzählt von ihren Erfahrungen mit Tieren und der Holzfäller von Schnitzprojekten, die sich als wenig praktisch herausstellten. Um dem Ganzen etwas Flair und Persönlichkeit zu verleihen, bieten sie neben Smalltalk-Dialogen und Auftragsmissionen auch tutorielle Hilfe.

Der Landwirtschafts-Simulator 25 erscheint am 12. November 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Neben der digitalen Version wird es auch physische Editionen geben.