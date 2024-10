Lara Croft ist zurück: Die Remaster-Trilogie bringt Klassiker in neuem Glanz

Der Entwickler Crystal Dynamics und der Publisher Aspyr Media kündigen nun eine neue Remaster-Trilogie für die Tomb Raider-Reihe an. Die Remaster soll die Spiele The Last Revelation, Chronicles und The Angel of Darkness umfassen. Diese Neuauflage soll zur Feier von 100 Millionen verkauften Tomb Raider-Einheiten entstehen.

Frischer Wind: Remaster mit neuen Features und verbesserter Grafik

Die Remaster-Versionen werden optisch und technisch aufgefrischt. So sollen Charaktere, Umgebungen und Artefakte in moderner Grafik neues Leben eingehaucht bekommen. Spieler können selbst zwischen neuer und auch der alten Grafik entscheiden, um den direkten Vergleich des Remasters zu erleben.

Ebenfalls die Steuerung des Spiels soll modernisiert werden. Die klassische Panzersteuerung soll als Option im Spiel noch beibehalten sein. Doch auch Verbesserungen der Lebensqualität werden das Spielerlebnis erweitern, und einen kleinen Fotomodus haben die Entwickler ins Spiel implementiert. Das Spiel wird 150 Trophäen zum Sammeln für Spieler bieten, was die Attraktivität für jeden Sammler und Fan erhöht.

Remaster bringt neue Möglichkeiten für Lara Croft

Besonders The Angel of Darkness, das als schwächster Teil der Serie bekannt ist, könnte von dieser Neuauflage profitieren. Tomb Raider 4-6 Remastered wird am 4. Februar 2025 für PlayStation 4 & 5, PC, Xbox Series X/S und Nintendo Switch veröffentlicht.

Diese Remaster folgen den bereits veröffentlichten Tomb Raider I-III Remastered und zeigen die kontinuierlichen Bemühungen von Crystal Dynamics, die beliebten Klassiker der Reihe für neue Generationen zugänglich zu machen. Mit jeder neuen Veröffentlichung wird deutlich, dass Lara Croft als ikonische Figur im Gaming weiterhin relevant bleibt und neue Generationen von Spielern anzieht.

Mit der Remaster-Kollektion von Tomb Raider IV-VI zeigt Crystal Dynamics, dass sie das Erbe von Lara Croft weiterhin würdigen und modernisieren. Die Kombination aus nostalgischem Flair und modernen Verbesserungen könnte sowohl alte Fans als auch neue Spieler anziehen. Die Vorfreude auf die Veröffentlichung und die Rückkehr zu Laras Abenteuern wächst, während die Tomb Raider-Reihe weiterhin neue Höhen erreicht. Diese Remaster bieten die perfekte Gelegenheit, die Entwicklung der Serie zu feiern.