Nicht immer nur Entlassungen: Larian und Amazon gründen neue Entwicklerstudios in Europa

Inmitten der vielen Entlassungen in der Branche in diesem und im vergangenen Jahr gibt es zwischendurch auch mal gute Nachrichten.

Die Larian Studios (Baldur's Gate 3) und Amazon Games haben angekündigt, jeweils ein neues Studio in Europa zu eröffnen.

Mehr Kapazitäten

Larians mittlerweile siebtes Studio entsteht im polnischen Warschau. Schwesterstudios gibt es in Quebec, Dublin, Guildford, Barcelona, Gent und Kuala Lumpur.

"Die Entscheidung, ein permanentes Studio in Warschau zu eröffnen, zeigt, wie ernst es uns ist, Kreativität, Zusammenarbeit und Innovation im Herzen von Polens lebendiger Spieleszene zu fördern", sagt Ula Jach, Head of Studio. "Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, mit den zahlreichen Talenten und dem Fachwissen der Region zusammenzuarbeiten, insbesondere in Anbetracht des guten Rufs von Polen als Zentrum für RPG- und Spiele-Enthusiastinnen und -Enthusiasten."

Weitere Informationen und Stellenausschreibungen findet ihr hier.

Amazon Games wird unterdessen ein neues Studio im rumänischen Bukarest aufbauen.

"Mit dem Studio verstärkt Amazon seine Bemühungen, Videospiele zu entwickeln und zu veröffentlichen", heißt es. Neben den bestehenden Teams in Orange County, Montréal, San Diego und Seattle ist es der fünfte Entwicklungsstandort.

"Das neue Studio ist darauf ausgerichtet, das bestehende und zukünftige, vielfältige Spieleportfolio von Amazon Games zu unterstützen", teilt das Unternehmen mit. Derzeit gibt es noch eine Menge verfügbare Stellen.

Die Leitung über das Studio übernimmt Cristian Pana, der mehr als 20 Jahre Berufserfahrung mitbringt und zuletzt Managing Director bei Ubisoft Bukarest war.

"Ich freue mich riesig, zu einem Zeitpunkt zu Amazon Games zu stoßen, an dem das Team aktiv an einer aufregenden Roadmap arbeitet", sagt Pana. "Ich habe in der Vergangenheit bereits erstklassige Teams zusammengestellt und geleitet und weiß, dass dieser Teil von Europa ein Hot Spot für einige der Top-Talente im Gaming-Bereich ist."

Zuletzt hatte auch Publisher Activision die Gründung eines neuen Entwicklerstudios in Polen bekannt gegeben.