Gerüchten zufolge könnte die Tony Hawk-Reihe ein weiteres Remaster erhalten – Der Profi-Skater Tyshawn Jones enthüllte, dass er in einem Remaster spielbar sein wird

Es gibt neue Gerüchte über mögliche Remasters in der Tony Hawk Pro Skater-Reihe. Der Profi-Skater Tyshawn Jones enthüllte kürzlich in einem Interview, dass er in einem neuen Remaster spielbar sein wird. Offizielle Details fehlen zwar noch, aber diese Aussage hat die Community von Tony Hawk noch weiter angeheizt. Fans spekulieren bereits, welches Spiel aus der beliebten Skateboarding-Reihe neu aufgelegt werden könnte.

Tony Hawks Comeback

Die Reihe hat eine bewegte Vergangenheit hinter sich. Tony Hawk's Pro Skater 5 aus dem Jahr 2015 wurde ein großer Flop – das Spiel litt unter zahlreichen Bugs, schlechter Physik und einem zu frühen Release. Viele Fans hatten die Hoffnung fast aufgegeben, als die Reihe 2020 mit dem Remaster Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 ein Comeback feierte. Das Remaster konnte an frühere Erfolge anknüpfen und verkaufte sich weltweit über fünf Millionen Mal. 2024 wurde angedeutet, dass Tony Hawk mit interessanten Ankündigungen zurückkehren könnte.

Fans hoffen auf ein Underground-Remaster

Welches Spiel sich als nächstes am besten für ein Remaster eignen würde, ist nicht ganz klar. Viele Fans wünschen sich eine Neuauflage von Tony Hawk’s Underground und dessen Nachfolger. Diese Titel boten nicht nur klassische Skateboard-Action, sondern führten auch neue Features wie das Absteigen vom Board ein, was das Gameplay damals deutlich verbesserte. Sollte ein Remaster dieser Teile kommen, würde es vielen Fans große Freude bereiten.

Doch die Konkurrenz schläft nicht. EA bringt mit Skate einen direkten Konkurrenten zu Tony Hawk auf den Markt, der als Free-to-Play-Titel mit Live-Service-Modell erscheinen soll. Dieser befindet sich noch in der Entwicklung und soll noch dieses Jahr in den Early Access gehen.

Obwohl es noch keine offizielle Bestätigung gibt, freuen sich Fans bereits auf ein mögliches neues Tony Hawk'S Pro Skater-Remaster. Mit einer möglichen Neuauflage und Skate in den nächsten Jahren könnte die Skateboard-Community ordentlich auf den Kopf gestellt werden.